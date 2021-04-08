Alfa Romeo задерживает выход Tonale: премьера пройдёт позже на три месяца

Продажи автомобилей бренда Alfa Romeo в Европе падают в течение последних нескольких лет. Так, за 2019-ый марка потеряла 53,5%, а за «ковидный» 2020-ый – 34,3%. Старосветские дилеры за прошлый год продали всего 35 718 экземпляров, тогда как ещё в 2017-ом показатель превышал 86,8 тыс. единиц. Модельному ряду итальянского бренда требуется «свежая кровь», её роль должен выполнить кроссовер Tonale, однако, его, судя по всему, ещё придётся подождать.



На фото: концепт Alfa Romeo Tonale

По данным Automotive News Europe, выход Alfa Romeo Tonale будет задержан примерно на три месяца. Напомним, предполагалось, что публичный дебют серийного нового кроссовера бренда пройдёт в сентябре текущего года, а уже в ноябре на старосветском рынке начнутся живые продажи модели. Если верить словам источника агентства, теперь премьера новинки пройдёт ближе к концу 2021-го, а до дилеров машины, вероятно, доберутся только в начале следующего года.



Сообщается, что причиной задержки стала необходимость доработать гибридную систему, которой оснащается Tonale. На этом настоял нынешний генеральный директор бренда Жан-Филлип Импарато. Теперь силовую установку ждёт перекалибровка, результатом которой станет изменение показателей системы.

Alfa Romeo Tonale базируется на той же платформе, что и Jeep Compass. Напомним, оба бренда ранее принадлежали концерну Fiat Chrysler Automobiles, а сейчас входят в состав недавно образовавшегося автогиганта Stellantis (появился в результате слияния FCA и французской группы PSA). От «донора» новинка получит в том числе и гибридную силовую установку 4xe, в её основе – турбомотор объёмом 1,3 литра. У Compass отдача составляет либо 190 л.с., либо 240 л.с. (крутящий момент – 270 Нм). Ёмкость аккумулятора составляет 11,4 кВт*ч, запаса хода чисто на электротяге у «Джипа» хватает на 49 км.



Напомним, предвестника Tonale – одноимённый концепт – компания показала на Женевском салоне в 2019 году. Ожидается, что внешность серийной версии будет мало чем отличаться от шоу-кара: разве что традиционными боковыми зеркалами заднего вида и иной оптикой.



Производство паркетника будет налажено на мощностях завода Помильяно неподалёку от Неаполя (здесь же выпускается гибридный хэтчбек Fiat Panda). Цен, даже ориентировочных, пока нет. Alfa Romeo Tonale должен занять нишу кроссовера начального уровня бренда, так что, вероятно он будет дешевле по сравнению со Stelvio. Ценник этого паркетника в Германии стартует с отметки 49,5 тыс. евро (эквивалентно примерно 4,53 млн рублей по текущему курсу).

Напомним, ранее Kolesa.ru сообщал о том, что у Alfa Romeo может появиться модель, которая составит конкуренцию BMW 5 series. Кроме того, мы публиковали первое изображение спортивного седана: свой вариант в начале прошлого месяца предложил дизайнер испанского издания motor.es.

