Бизнес ×
  • Alfa Romeo задерживает выход Tonale: премьера пройдёт позже на три месяца

Alfa Romeo задерживает выход Tonale: премьера пройдёт позже на три месяца

08.04.2021 153 0 0

Руководство компании решило, что гибридная установка, которой оснащается компактный кроссовер, нуждается в доработке.

 

Продажи автомобилей бренда Alfa Romeo в Европе падают в течение последних нескольких лет. Так, за 2019-ый марка потеряла 53,5%, а за «ковидный» 2020-ый – 34,3%. Старосветские дилеры за прошлый год продали всего 35 718 экземпляров, тогда как ещё в 2017-ом показатель превышал 86,8 тыс. единиц. Модельному ряду итальянского бренда требуется «свежая кровь», её роль должен выполнить кроссовер Tonale, однако, его, судя по всему, ещё придётся подождать.

На фото: концепт Alfa Romeo Tonale

По данным Automotive News Europe, выход Alfa Romeo Tonale будет задержан примерно на три месяца. Напомним, предполагалось, что публичный дебют серийного нового кроссовера бренда пройдёт в сентябре текущего года, а уже в ноябре на старосветском рынке начнутся живые продажи модели. Если верить словам источника агентства, теперь премьера новинки пройдёт ближе к концу 2021-го, а до дилеров машины, вероятно, доберутся только в начале следующего года.

Сообщается, что причиной задержки стала необходимость доработать гибридную систему, которой оснащается Tonale. На этом настоял нынешний генеральный директор бренда Жан-Филлип Импарато. Теперь силовую установку ждёт перекалибровка, результатом которой станет изменение показателей системы.

Alfa Romeo Tonale базируется на той же платформе, что и Jeep Compass. Напомним, оба бренда ранее принадлежали концерну Fiat Chrysler Automobiles, а сейчас входят в состав недавно образовавшегося автогиганта Stellantis (появился в результате слияния FCA и французской группы PSA). От «донора» новинка получит в том числе и гибридную силовую установку 4xe, в её основе – турбомотор объёмом 1,3 литра. У Compass отдача составляет либо 190 л.с., либо 240 л.с. (крутящий момент – 270 Нм). Ёмкость аккумулятора составляет 11,4 кВт*ч, запаса хода чисто на электротяге у «Джипа» хватает на 49 км.

Напомним, предвестника Tonale – одноимённый концепт – компания показала на Женевском салоне в 2019 году. Ожидается, что внешность серийной версии будет мало чем отличаться от шоу-кара: разве что традиционными боковыми зеркалами заднего вида и иной оптикой.

Производство паркетника будет налажено на мощностях завода Помильяно неподалёку от Неаполя (здесь же выпускается гибридный хэтчбек Fiat Panda). Цен, даже ориентировочных, пока нет. Alfa Romeo Tonale должен занять нишу кроссовера начального уровня бренда, так что, вероятно он будет дешевле по сравнению со Stelvio. Ценник этого паркетника в Германии стартует с отметки 49,5 тыс. евро (эквивалентно примерно 4,53 млн рублей по текущему курсу).

Напомним, ранее Kolesa.ru сообщал о том, что у Alfa Romeo может появиться модель, которая составит конкуренцию BMW 5 series. Кроме того, мы публиковали первое изображение спортивного седана: свой вариант в начале прошлого месяца предложил дизайнер испанского издания motor.es.

кроссовер авторынок новинки бизнес Alfa Romeo Alfa Romeo Tonale

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Fiat Albea, Mercedes W124 и даже Lada Xray: что собирают в КНДР на странном заводе Пхёнва Мы уже рассказывали о двух автомобильных заводах Северной Кореи – Sungri, где до сих пор (возможно) выпускают ГАЗ-51 и Pyongsang, где делают собственные версии ГАЗ-69, а также разнообразны... 1377 0 2 08.04.2021
Статьи / Авто с пробегом Mitsubishi Pajero 3 с пробегом: окраска на века, много ржи снизу и простая электрика Несмотря на почтенный возраст – самым старым Паджеро 3 на момент написания этой публикации исполнилось 22 года, автомобиль этот с технической точки зрения достаточно актуален. Если посмотрет... 2167 1 1 07.04.2021
Статьи / Авто недели Машина хорошая, но моторов не подвезли: стоит ли покупать Lexus IS III за 2 миллиона рублей Даже у Toyota и Lexus есть модели не только сверхпопулярные, но и нишевые. Если за покупателями Camry или Lexus RX гоняться не надо, то, например, Lexus ES оставался в тени кроссоверов. Но е... 2625 1 2 06.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 147770 34 27 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 123351 32 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 79610 30 22 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings