У Alfa Romeo может появиться модель, которая составит конкуренцию BMW 5 series

Марка Alfa Romeo до недавнего времени принадлежала итало-американскому концерну Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Однако в начале текущего года он объединился с французской группой PSA, так что теперь итальянский бренд принадлежит новому автогиганту под названием Stellantis (он занимает четвёртое место в мире по объёму выпускаемых машин).



Дела в Alfa Romeo на европейском рынке идут не очень: в течение последних нескольких лет показатели продаж бренда только снижались. По итогам 2018-го марка потеряла 4%, в 2019-ом – сразу 53%, а по итогам сложного для всей отрасли «ковидного» 2020-го – свыше 34%. Так, за прошлый год дилеры реализовали на старосветском рынке всего 35 718 экземпляров, тогда как ещё в 2017-ом результат был равен 86 805 шт.



Рендер спортседана Alfa Romeo

Для того чтобы повысить интерес клиентов, марке нужны новинки. В их списке числится не только давно анонсированный Alfa Romeo Tonale, но и новый компактный кроссовер, которому могут дать имя Brennero (его ближайшим «родственником», вероятно, окажется младший SUV американского бренда Jeep). Ещё одной новой моделью, по данным испанского издания motor.es, может стать спортивный седан, принадлежащий сегменту E.



На фото: концепт Alfa Romeo Tonale

Официальной информации о новинке пока нет; точнее, в Stellantis вообще опровергают информацию о разработке соответствующей модели. Так что на данный момент у дизайнеров есть возможность пофантазировать о том, как такая модель могла бы выглядеть. Художник испанского издания предположил, что это будет седан, похожий на купе, со спортивной внешностью и узнаваемыми чертами кроссовера Tonale.



По предварительным данным, в основу будущей модели ляжет заднеприводная платформа Giorgio, на ней же базируются актуальные седан Giulia и паркетник Stelvio. Ожидается, что в её моторной линейке будут бензиновые двигатели, а также гибридные и электрические силовые установки.



Ожидается, что компания представит такой автомобиль в 2024 году, а в продаже он появится в 2025-ом. Предполагается, что новый спортседан займёт нишу, которую раньше занимал Alfa Romeo 166. «Четырёхдверка» выпускалась в период с 1998 по 2007 годы. За всё время существования модели дилеры в Европе продали 90 224 экземпляра, пиковым стал 1999 год, когда клиенты купили 26 537 машин.

В случае, если такой автомобиль действительно появится в модельном ряду Alfa Romeo, он, вероятно, сможет побороться за покупателей с BMW 5 series. Отметим, продажи «немца» тоже падают в течение последних нескольких лет: так, по итогам 2020-го дилеры реализовали на старосветском рынке 59 814 машин (на 33% меньше, чем годом ранее), тогда как в 2017-ом результат модели был почти вдвое больше – 109 953 шт. Пока не ясно, будет ли разработка и выпуск новинки в этом сегменте, спрос на который падает, выгодной для автогиганта Stellantis.

