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  • Maserati показала прототип кроссовера Grecale на платформе от Alfa Romeo Stelvio

Maserati показала прототип кроссовера Grecale на платформе от Alfa Romeo Stelvio

19.02.2021 129 0 0

Серийную версию среднеразмерного паркетника итальянского премиум-бренда представят позже в текущем году.

 

В начале осени прошлого года в Maserati представили суперкар MC20 и одновременно с этим рассказали о планах на будущее, в том числе о выпуске нового кроссовера, который в модельном ряду должен занять место на ступеньку ниже Levante. В компании тогда же официально подтвердили название новинки – Grecale. Напомним, своё имя автомобиль Maserati получил в честь грегаля – сильного холодного северо-восточного ветра Средиземного моря.

Первый тизер Maserati Grecale

В ходе анонса новой модели итальянцы показали один тизер Grecale. Если судить по этому изображению, у паркетника Maserati будет длинный капот, покатая линия крыши со спойлером над багажной дверью и короткие свесы.

Работа над проектом идёт полным ходом: сейчас прототипы кроссовера проходят дорожные тесты: на гоночных трассах, бездорожье, а также на дорогах общего пользования. В ходе испытаний были сделаны и новые официальные фотографии, которыми поделились в Maserati. Несколько нечётких снимком замаскированной машины – будто бы «шпионских» – были опубликованы на пресс-сайте бренда.

Серийный автомобиль окажется немногим компактнее по сравнению с Levante. Grecale базируется на платформе Georgio, которая лежит в основе «родственных» Alfa Romeo Giulia и Stelvio. Официальной информации о технике пока нет. По предварительным данным, «начинку» кроссовер получит от их же топовых версий – речь идёт о битурбомоторе V6 2.9.

Напомним, у «заряженного» полноприводного кроссовера Stelvio Quadrifoglio отдача этого двигателя составляет 510 л.с., а максимальный крутящий момент – 600 Нм. Этот мотор идёт в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом». На разгон с места до «сотни» итальянскому паркетнику нужно 3,6 секунды.

Ранее также предполагалось, что Maserati Grecale могут оснастить 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбомотором в двух вариантах форсировки – 330 и 350 л.с. Такая мотор, вероятно, мог бы работать в тандеме с 48-вольтовым электродовеском.

Рендер Maserati Grecale

Фотографий серийного кроссовера итальянского бренда без маскировки пока нет, так что у художников есть простор для творчества. Осенью прошлого года мы публиковали рендер будущей новинки Maserati: согласно изображению, автомобиль может получить более «смелое» оформление по сравнению со «старшим братом» Levante. Не исключено, что у модели будет вертикально вытянутая в сторону лобового стекла головная оптика (фары напоминают о спорткаре MC20).

Выпуск Maserati Grecale наладят на том же заводе в Кассино, где сейчас с конвейера сходят автомобили бренда Alfa Romeo (обе марки входят в состав недавно образованного автогиганта Stellantis). Раньше предполагалось, что новинка дебютирует весной 2021-го, однако теперь в компании дали более обтекаемый срок – презентация пройдёт до конца текущего года.

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