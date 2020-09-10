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  • Maserati мечет «молнии»: анонсированы кроссовер Grecale и другие новинки

Maserati мечет «молнии»: анонсированы кроссовер Grecale и другие новинки

10.09.2020 126 0 0

В рамках премьеры суперкара MC20 итальянская фирма рассказала о своих дальнейших планах: до 2024 года будет представлена ещё дюжина новинок.

 

Maserati регулярно извещает общественность о своих планах на жизнь и постоянно их корректирует. Свежая доза вводных была сообщена в рамках мировой премьеры бензиновой версии суперкара MC20, который должен стать символом возрождения итальянской марки (под возрождением подразумевается рост продаж и ликвидация убытков). MC20 — одна 13 новинок, которые Maserati собирается представить в ближайший три года, подробности со ссылкой на представителей марки раскрыл журнал Autocar

Во-первых, стало известно, что электрическая версия MC20 с запасом хода в 323 км на одной зарядке выйдет на рынок в 2022 году (бензиновая версия без крыши, вероятно, появится раньше), и после этого у всех новинок Maserati будет обязательная электрическая модификация. Электрические Maserati получат приставку Folgore к названию, что в переводе с итальянского означает «молния». Силовая установка «электричек» Maserati будет состоять из трёх электромоторов: один на передней оси, два на задней. 800-вольтовая батарея будет поддерживать функцию быстрой зарядки от мощных 300-киловаттных терминалов.

В следующем году дебютирует самая важная с точки зрения роста продаж новинка — среднеразмерный кроссовер Grecale (название отсылает к сильному северо-восточного ветру Средиземноморья, то есть укладывается в традиционный «ветреный» нейминг моделей Maserati). В его основу Grecale ляжет платформа Giorgio от кроссовера Alfa Romeo Stelvio, однако двигатели будут свои, а именно 3,0-литровая «битурбошестёрка» Nettuno от Maserati MC20, но, очевидно, в дефорсированном варианте — 630 л.с. для среднеразмерного паркетника многовато.
Электрическая версия Grecale появится в 2022 году, а к 2025 году Maserati рассчитывает, что кроссоверы составят 70% её объёма продаж. Производство Grecale наладят в Кассино, что выпускает родственные Альфы на платформе Giorgio (Stelvio и Giulia).

На 2021 год намечена также премьера нового поколения переднемоторных (в данном случае речь о ДВС) купе GranTurismo и кабриолета GranCabrio. Производство предшественников на заводе в Модене завершилось ещё в конце прошлого года, после чего завод был закрыт на модернизацию для выпуска MC20. Новые GranTurismo и GranCabrio будут выпускаться на собственном заводе Maserati в Грульяско. В 2022 году обе модели обзаведутся электрическими версиями.

В 2023 году должны состояться премьеры новых флагманского седана Quattroporte и флагманского кроссовера Levante, обе модели будут доступны как с ДВС, так и в электрическом варианте.

Получается, что не определена пока только судьба младшего седана Ghibli, который выпускается с 2013 года и в июле этого года обрёл мягкогибридную модификацию.

Добавим, что после окончания формирования объединённой компании Stellantis, в которую войдут Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles, планы Maserati могут быть опять подвергнуты корректировке.

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