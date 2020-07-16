Дебют с опозданием: компания Maserati представила свой первый гибрид

Итальянская компания Maserati представила актуальный седан Ghibli в 2013 году на автосалоне в Шанхае. В линейке модели имеются бензиновый и дизельный шестицилиндровые моторы. Впоследствии компания задумалась об электрификации модельного ряда и начать решила именно с этой «четырёхдверки». Предполагалось, что гибридный Ghibli дебютирует на автосалоне в Пекине весной 2020 года, однако мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса, в итоге компания рассекретила новинку только сейчас.



У гибридной версии Ghibli есть несколько отличий от нынешних вариантов с традиционными ДВС. Так, у неё иная радиаторная решётка, а также другие фонари, которые теперь напоминают заднюю оптику концепта Alfieri. Во внешности появились яркие синие элементы: они видны на боковых воздуховодах в передних крыльях, логотипу бренда на задней стойке, а также такой цвет имеют тормозные суппорты. Для модели стал доступен новый серебристо-синий окрас кузова. Кстати, такие же детали впоследствии получат и другие гибридные автомобили итальянской марки: примеру Ghibli последуют Quattroporte и Levante.



Салон гибридного седана тоже отличается от бензиновых и дизельных версий: кресла имеют синюю прострочку и лого Maserati того же цвета на подголовниках, перед глазами водителя – обновлённая цифровая приборная панель, кроме того, производитель обновил информационно-развлекательную систему, теперь диагональ её сенсорного экрана составляет 10,1 дюйма (у версий с ДВС – 8,4 дюйма). Кстати, мультимедийный комплекс может обновляться «по воздуху».



Maserati Ghibli Hybrid оснастили бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёркой», которая также устанавливается под капоты Alfa Romeo Giulia и Stelvio. Она работает в тандеме с электрическим довеском – 48-вольтовым стартер-генератором. Также «мягкий гибрид» получил небольшую литий-ионную батарею (её расположили в багажнике седана). Совокупная отдача системы составляет 330 л.с., крутящий момент – 450 Нм. Система идёт в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом», привод – только задний. На разгон с места до «сотни» гибридной «четырёхдверке» нужно 5,7 секунды, а его максимальная скорость равна 255 км/ч.



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В актуальной линейке числятся 3,0-литровый бензиновый двигатель V6 с отдачей 350 и 430 л.с. (крутящий момент – 500 и 580 Нм), а также дизель V6 такого же объёма с отдачей от 250 до 275 л.с. (600 Нм). Позднее версии, питающиеся тяжёлым топливом, покинут гамму модели. Все версии агрегатируются с 8АКП. Привод может быть задним или полным. Отметим, самая мощная версия – Ghibli S Q4 – набирает первую «сотню» за 4,7 секунды, а максимальная скорость составляет 286 км/ч.



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Продажи гибридного седана Ghibli стартуют в Европе осенью 2020 года, затем бензоэлектрическую «четырёхдверку» отправят в Китай. Сейчас на старосветском рынке уже стартовал приём заказов. По данным Autocar, цена на новинку в Великобритании стартует с отметки 58 220 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 5,2 млн рублей по текущему курсу.

Между тем компания недавно рассекретила подробности о новом бензиновом 630-сильном V6, который получил название Nettuno. Первым его «примерит» среднемоторный суперкар MC20, который должен дебютировать в сентябре текущего года.

