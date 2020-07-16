Гибридные авто ×
  • Дебют с опозданием: компания Maserati представила свой первый гибрид

Дебют с опозданием: компания Maserati представила свой первый гибрид

16.07.2020 135 0 0

В компании решили начать электрификацию модельного ряда с седана Ghibli. Он стал так называемым «умеренным гибридом».

 

Итальянская компания Maserati представила актуальный седан Ghibli в 2013 году на автосалоне в Шанхае. В линейке модели имеются бензиновый и дизельный шестицилиндровые моторы. Впоследствии компания задумалась об электрификации модельного ряда и начать решила именно с этой «четырёхдверки». Предполагалось, что гибридный Ghibli дебютирует на автосалоне в Пекине весной 2020 года, однако мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса, в итоге компания рассекретила новинку только сейчас.

У гибридной версии Ghibli есть несколько отличий от нынешних вариантов с традиционными ДВС. Так, у неё иная радиаторная решётка, а также другие фонари, которые теперь напоминают заднюю оптику концепта Alfieri. Во внешности появились яркие синие элементы: они видны на боковых воздуховодах в передних крыльях, логотипу бренда на задней стойке, а также такой цвет имеют тормозные суппорты. Для модели стал доступен новый серебристо-синий окрас кузова. Кстати, такие же детали впоследствии получат и другие гибридные автомобили итальянской марки: примеру Ghibli последуют Quattroporte и Levante.

Салон гибридного седана тоже отличается от бензиновых и дизельных версий: кресла имеют синюю прострочку и лого Maserati того же цвета на подголовниках, перед глазами водителя – обновлённая цифровая приборная панель, кроме того, производитель обновил информационно-развлекательную систему, теперь диагональ её сенсорного экрана составляет 10,1 дюйма (у версий с ДВС – 8,4 дюйма). Кстати, мультимедийный комплекс может обновляться «по воздуху».

Maserati Ghibli Hybrid оснастили бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёркой», которая также устанавливается под капоты Alfa Romeo Giulia и Stelvio. Она работает в тандеме с электрическим довеском – 48-вольтовым стартер-генератором. Также «мягкий гибрид» получил небольшую литий-ионную батарею (её расположили в багажнике седана). Совокупная отдача системы составляет 330 л.с., крутящий момент – 450 Нм. Система идёт в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом», привод – только задний. На разгон с места до «сотни» гибридной «четырёхдверке» нужно 5,7 секунды, а его максимальная скорость равна 255 км/ч.

1 / 2
2 / 2

В актуальной линейке числятся 3,0-литровый бензиновый двигатель V6 с отдачей 350 и 430 л.с. (крутящий момент – 500 и 580 Нм), а также дизель V6 такого же объёма с отдачей от 250 до 275 л.с. (600 Нм). Позднее версии, питающиеся тяжёлым топливом, покинут гамму модели. Все версии агрегатируются с 8АКП. Привод может быть задним или полным. Отметим, самая мощная версия – Ghibli S Q4 – набирает первую «сотню» за 4,7 секунды, а максимальная скорость составляет 286 км/ч.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Продажи гибридного седана Ghibli стартуют в Европе осенью 2020 года, затем бензоэлектрическую «четырёхдверку» отправят в Китай. Сейчас на старосветском рынке уже стартовал приём заказов. По данным Autocar, цена на новинку в Великобритании стартует с отметки 58 220 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 5,2 млн рублей по текущему курсу.

Между тем компания недавно рассекретила подробности о новом бензиновом 630-сильном V6, который получил название Nettuno. Первым его «примерит» среднемоторный суперкар MC20, который должен дебютировать в сентябре текущего года.

седан новинки гибридные авто Maserati Maserati Ghibli

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz Vito W638 с пробегом: новые дизели еще лучше старых и идеальная подвеска В первой части обзора мы подробно изучили главную проблему Вито – кузов, качество которого пострадало от неумеренных экспериментов Даймлера с экологическими технологиями окраски (и не толь... 1688 0 3 15.07.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Иллюзия низких цен: гид по покупке Ford Focus III История «третьего» Фокуса – наглядное пособие к тому, как разрушить успех, выстроенный за долгие годы. Казалось бы, у модели есть все, чтобы как минимум не растерять достижения популярнейшег... 3612 4 3 15.07.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Hyundai Accent Accent был одной из первых недорогих иномарок, более-менее доступных среднему классу в России. Была еще, конечно, Дэу Нексия, но это машина из 80-х со всеми вытекающими последствиями. Был и... 7188 1 19 14.07.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 36913 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 31636 3 113 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 31294 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings