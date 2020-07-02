Новый двигатель Maserati V6: «улитки» снаружи, форкамерное зажигание и 2 свечи на цилиндр

Компания Maserati представила новый бензиновый 630-сильный V6 по имени Nettuno (переводится с итальянского как «Нептун») собственной разработки. Первым его примерит среднемоторный суперкар MC20, премьера которого состоится в сентябре этого года.

О суперкаре Maserati MC20 мы рассказывали не раз, но до этой недели компания держала в секрете подробности о его двигателе. На этой неделе мотор показали, и в нём оказалось немало интересного. Рабочий объём — стандартный для современный наддувных V6, а именно 3,0 л. Развал блока — 90 градусов, система смазки — с сухим картером. Диаметр цилиндра — 88 мм, ход поршня — 82 мм, то есть мотор короткоходный, способный крутиться до максимальных 8000 об/мин. Степень сжатия — 11:1. Максимальная мощность — 630 л.с. при 7500 об/мин, максимальный крутящий момент — 730 Нм в диапазоне от 3000 до 5500 об/мин.

Заявленная масса двигателя — менее 220 кг. Представленный в марте этого года новейший V6 Aston Martin TM01 того же рабочего объёма, помнится, весит на 20 кг меньше. На что же ушли лишние килограммы в двигатели Maserati? Очевидно, на более громоздкую систему наддува: если у Aston Martin TM01 турбокомпрессоры находятся в развале блока и связанные с ними коллекторы очень короткие, то Maserati расположила «улитки» снаружи, то есть слева и справа от блоков. При таком расположении трубопроводы длиннее, габариты и масса мотора больше. Зато такой мотор получается более холодным: туброкомпрессоры не греют головки блоков, добиться нужного баланса температур проще.



К слову, BMW, Daimler и Porsche на V-образных моторах сейчас тоже располагают турбокомпрессоры в развале блока, так что Maserati пошла против тренда, и, будем надеяться, лишние килограммы обернутся лучшей надёжностью этого высокофорсированного агрегата.



Для более эффективного газообразования и быстрого наполнения цилиндров итальянские мотористы применили форкамерную систему зажигания, с которой в свое время много экспериментировали советские инженеры. Смесь поджигается свечой в маленькой дополнительной камере, расположенной над основной, а затем поступает по системе каналов в основную камеру. В основной камере имеется своя свеча, которая поджигает смесь на малых нагрузках, когда нет необходимости в форкамерном зажигании.



Впрыск тоже комбинированный: во впускной коллектор (6 бар) и в основную камеру сгорания (350 бар). Заметим, что давление в 350 бар — максимальное для современных бензиновых двигателей, хотя, например, Delphi готовит форсунки с давлением более 500 бар, но серийными они станут не раньше 2022 года.



Maserati пока не сообщила, на каких моделях помимо MC20 мы увидим Nettuno. Полагаем, что он вряд ли полностью заменит под капотами автомобилей Maserati нынешние контрактные двигатели Ferrari V6 и V8 — во всяком случае, в официальном пресс-релизе ничего не сказано о планах по такой замене, да и мощностью Nettuno для массовых седанов и кроссоверов Maserati, честно говоря, кажется избыточной.



Неясно также, будет ли Nettuno использоваться в качестве основы для будущих гибридных силовых установок Maserati, хотя в целом планы по «озеленению» модельного ряда у итальянской марки весьма обширные. Но в любом случае следует поздравить Maserati с появлением нового собственного двигателя после 18-летнего перерыва — последний оригинальный 3,2-литровый битурбомотор V8 ушёл в историю в начале «нулевых» вместе с тогдашними купе 3200 GT и седаном Quattroporte.

