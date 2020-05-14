К премьере готовится итальянский двухдверный спорткар: новый тизер Maserati MC20

Новый суперкар, разработкой которого занимаются в Maserati, представляет собой «эволюцию» спортивного автомобиля MC12. Эта модель выпускалась недолго, всего лишь с 2004 по 2005 годы. Ранее в компании пояснили, что буква «M» в названии новинки означает Maserati, буква «C» является сокращением от итальянского слова Corse, которое переводится как «гонка», а цифры указывают на 2020 год, в течение которого должна пройти премьера.



Отметим, итальянцам уже пришлось перенести дату публичного дебюта: изначально планировалось, что «двухдверка» покажется в рамках специального мероприятия в текущем месяце, однако ещё в марте в Maserati заявили о переносе премьеры на сентябрь. Место остаётся прежним – Модена, город в Италии, где расположен завод, выпускающий машины бренда.

До переноса даты дебюта компания создавала интригу с помощью «размазанных» фотографий двухдверного спорткара в камуфляже, а также более чётких снимков, но сделанных не в полный рост. Будущую новинку сняли на фоне монумента L.O.V.E., расположенного на площади Аффари в Милане.



Теперь же в Maserati решили показать прототип суперкара, который не снял маскировку, а лишь сменил камуфляж: с помощью этого автомобиля итальянцы почтили память Стирлинга Мосса, британского гонщика, победившего на Гран-при Монако в мае 1956 года. Пилот в этот момент находился за рулём Maserati 250F, причём он лидировал во время всей гонки, с первого до сотого круга. Оформление маскировки прототипа MC20 выполнено по мотивам одноместного Maserati Eldorado: его Стирлинг Мосс представил в Монце в 1958 году.



Сейчас Maserati MC20 по-прежнему находится на этапе тестирования. Этот спорткар призван не только напомнить об истории былых побед итальянской марки, но и оповестить о её намерении вернуться в мир автоспорта.

Пока что информации о будущей новинке очень мало. Производитель сообщил лишь, что у «двухдверки» среднемоторная компоновка, и что MC20 оснастят новым двигателем, который был полностью разработан специалистами Maserati и будет выпускаться силами компании. Скорее всего, модель получит рядный шестицилиндровый турбомотор, его объём составит не менее 3 литров, а отдача будет в пределах 700 л.с.



По предварительным данным, в течение ближайших нескольких лет после выхода бензинового суперкара у модели появятся гибридная, а также полностью электрическая версии. Ожидается, что уже в 2021 году у Maserati MC20 будет и вариант с открытым верхом. Производство автомобилей наладят на заводе Viale Ciro Menotti (эту площадку модернизировали, так что теперь она подходит и для выпуска электрифицированных машин).



В феврале текущего года стало известно о планах Maserati по «озеленению» модельного ряда. Первым подзаряжаемым гибридом бренда станет седан Ghibli, в дальнейшем линейку обещает пополнить новый кроссовер (его название в компании пока не раскрыли). Производство нового SUV наладят на заводе в итальянском городе Кассино, где его соседями по конвейеру станут Alfa Romeo Stelvio и Giulia.

