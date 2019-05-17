500 бар: топливные форсунки Delphi для бензиновых моторов взяли очередной рекорд

Компания Delphi представила на моторном симпозиуме в Вене систему непосредственного впрыска для бензиновых двигателей давлением более 500 бар, тогда как нынешний потолок для серийных образцов составляет 350 бар.

Ужесточение экологических требований к двигателям внутреннего сгорания заставляет поставщиков комплектующих находить новые пути к уменьшению количества вредных выбросов в отработавших газах. Один из возможных путей – увеличение давления впрыска топлива в камеру сгорания. К примеру, переход с впрыска давлением 200 бар на 350 бар даёт 70-процентное снижение количества твёрдых частиц в выхлопе. Топливную систему с давлением 350 бар Delphi представила ещё в 2016 году и в 2017-м стала поставлять её концерну VW, но даже сегодня стандартным для автомобильной отрасли давлением впрыска на бензиновых моторах являются 200-250 бар. Например, фирма BMW только сегодня сообщила, что снабдила свой многострадальный битурбомотор V8 форсунками с давлением 350 бар (было 200 бар).

Между тем Delphi уже готовится поставлять клиентам форсунки с давлением более 500 бар – прототипы были показаны на этой неделе на симпозиуме мотористов в австрийской столице. Производитель сообщает, что на серийных машинах новые форсунки мы увидим после 2022 года. Рост давления позволяет ещё на 50% уменьшить количество твёрдых частиц в выхлопе по сравнению с двигателями, оснащёнными форсунками на 350 бар. Разработчики также утверждают, что переход на 500 бар позволяет снизить уровень выбросов СО2 (главный жупел европейских экологов) и уменьшить расход топлива, но конкретных показателей не приводят.

Главная же прелесть новых форсунок в том, что они легко вписываются в существующую конструкцию большинства бензиновых двигателей, то есть не требуют принципиально новой дорогостоящей топливной системы дизельного образца (у современных дизелей давление впрыска может достигать 3500 бар). Новая топливная система заявлена как 500+ bar GDi, то есть по факту может быть и 520 бар и 550. 600 уже вряд ли, но кто знает – подождём серийных двигателей с новыми форсунками.

Ещё на моторном симпозиуме в Вене был представлен инновационный каталитический турбокомпрессор от фирмы Continental – он также должен помочь двигателям внутреннего сгорания вписаться в перспективные экологические нормы.