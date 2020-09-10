Maserati MC20: кузов-конфетка, крафтовый V6 и электрическая альтернатива

Фирма Maserati, наконец, полностью «расчехлила» новый суперкар MC20, который на ближайшие годы станет флагманом её спортивной линейки. Помимо бензиновой версии с 630-сильным бензиновым V6 будет электрическая (323 км на одной зарядке) и кабриолет.

MC20 — это безусловный и долгожданный символ возрождения марки Maserati: автомобиль разработан с чистого листа в Италии и будет производиться на исторической фабрике в Модене, которая после прекращения выпуска моделей GranTurismo и GranCabrio год находилась на реконструкции и теперь оборудована по последнему слову техники.

Кузов с углепластиковой ванной-монококом в основе разработан совместно с фирмой Dallara, известным специалистом по постройке гоночных автомобилей. Аэродинамическая проработка на протяжении двух тысяч человеко-часов в трубе позволила обойтись без выступающих за габариты кузова антикрыльев и спойлеров, при этом на скорости 240 км/ч создаётся прижимная нагрузка в 100 кг. Дизайн предельно лаконичен, все элементы функциональны, украшательства — самый минимум, бутафории нет вообще.



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О 3,0-литровой «битурбошестёрке» Nettuno для бензиновой версии Maserati MC20 мы подробно рассказывали в июле. Вкратце напомним, что двигатель этот имеет два расположенных снаружи блока турбокомпрессора (нетипичное по современным меркам решение), комбинированный впрыск топлива и форкамерное зажигание с двумя свечами на цилиндр. Максимальная отдача составляет 630 л.с. при 7500 об/мин и 730 Нм в диапазоне от 3000 до 5500 об/мин. Вся мощность передаётся на задние колёса через 8-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями) и самоблокирующийся дифференциал. В виде опции предлагается блокировка с электронным управлением. Разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, до 200 км/ч — 8,8 с. Максимальная скорость — 325 км/ч.



Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с адаптивными амортизаторами. Для переднего моста предлагается лифт, позволяющий безболезненно преодолевать крупные неровности вроде лежачих полицейских. Тормоза — от фирмы Brembo, спереди — 380-миллиметровые диски с 6-поршневыми фиксированными скобами, сзади — 350-миллиметровые и 4-поршневые плавающие скобы. Размерность шин — 245/35 ZR 20 спереди и 305/30 ZR 20 сзади. Размер колёсной базы — 2700 мм. Габаритная длина автомобиля — 4669 мм. Снаряженная масса бензиновой версии — менее 1500 кг.



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Интерьер минималистичный, но имеет щедрую отделку углепластиком и алькантарой. Щиток приборов полностью виртуальный, 10-дюймовый. Такая же диагональ у центрального планшета, отвечающего за мультимедийные функции и ездовые настройки автомобиля. На узком центральном тоннеле расположились рукоятка регулировки громкости, клавиши стеклоподъёмников, кнопки управления коробкой и шайба выбора ездовых режимов — GT (туристический), Wet (мокрый), Sport (спортивный), Corsa (трековый) и ESC Off (отключение противобуксовочной системы). Аудиосистема — от итальянской фирмы Sonus Faber. Для багажа предусмотрены две небольшие ёмкости в передней и задней частях кузова общей вместимостью 150 л.



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Электрическая модификация пока не представлена, но известно, что она сможет проехать на одной зарядке 323 км по циклу WLTP и разогнаться до первой «сотни» за 2,8 с. Максимальная скорость «электрички» — 310 км/ч. Версия с открытым верхом тоже пока не представлена, она будет доступная с обеими силовыми установками.



Сбор предзаказов на Maserati MC20 уже стартовал, но производство начнётся только в конце этого года. Известна долларовая цена — от 210 тысяч. Марка Maserati официально представлена в России, так что и у нас MC20 рано или поздно появится, во всяком случае в бензиновом варианте.

