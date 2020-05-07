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  • Alfa Romeo обновила «заряженные» Giulia и Stelvio: новшества в салоне, прежние мотор и коробка

Alfa Romeo обновила «заряженные» Giulia и Stelvio: новшества в салоне, прежние мотор и коробка

07.05.2020 221 0 0

Итальянцы приурочили плановый рестайлинг «горячих» версий седана и паркетника к 110-летнему юбилею марки.

 

Alfa Romeo вывела на рынок «четырёхдверку» Giulia и созданный на её основе кроссовер Stelvio в 2016 году. В конце 2019 года марка представила их обновлённые версии, при этом внешность моделей осталась прежней, не поменялась и моторная гамма. Отличия нашлись лишь в салоне машин 2020 модельного года. Теперь же итальянская компания показала «посвежевшие» Giulia и Stelvio Quadrifoglio (эта приставка даётся «горячим» версиям).

На фото: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

В целом, обновление «заряженных» Alfa Romeo Giulia и Stelvio прошло примерно по тому же сценарию, что и рестайлинг «обычных» версий. Хотя отличия во внешности от дореформенных версий с прибавкой Quadrifoglio всё-таки имеются. Так, «посвежевшие» седан и паркетник получили светодиодные задние фонари, глянцевую чёрную окантовку решётки радиатора, а также расширенную палитру цветов окраса кузова (добавились новые зелёный и красный оттенки плюс охра). Кроме того, у «горячего» Stelvio теперь колёсные диски размером 21 дюйм. 

Ещё моделям предложили новую линейку аксессуаров от Mopar, в неё вошли решётка, корпуса боковых зеркал и задний спойлер из углеродного волокна. Опционально доступна и новая выхлопная система, способная менять звук работы мотора. Она разработана совместно с Akrapovic, выполнена из титана, а насадки на патрубках – из углепластика.

Больше изменений в салоне обновлённых Giulia и Stelvio Quadrifoglio. «Четырёхдверка» и кроссовер получили другие материалы для отделки, новый руль, пересмотренный центральный тоннель, другой обтянутый кожей рычаг коробки передач с изображением трёхцветного флага Италии у основания. Ремни безопасности могут быть не только стандартного чёрного цвета, но также красные или зелёные.

На фото: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Изменилась мультимедийная система: теперь у неё тачскрин диагональю 8,8 дюйма (у предшественника экран был не сенсорным), улучшенная графика, кроме того, появились новые вкладки меню, листать их теперь можно как на смартфоне. На дисплее отображаются данные о температуре основных механических компонентов, о распределении крутящего момента, давлении турбонаддува и текущей мощности.

В ходе обновления «заряженные» Alfa Romeo получили комплекс систем автономного вождения второго уровня ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Он включает в себя функцию удержания в полосе, активный круиз-контроль, технологии распознавания дорожных знаков, мониторинг слепых зон, слежение за транспортом позади машины и за усталостью водителя.

«Начинка» у Giulia и Stelvio Quadrifoglio осталась нетронутой. «Горячие» версии заднеприводного седана и полноприводного кросса по-прежнему оснащаются «битурбомотором» V6 (созданный совместно с Ferrari F154) объёмом 2,9 литра с отдачей 510 л.с. и максимальным крутящим моментом в 600 Нм. Двигатель идёт в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом». На разгон с места до «сотни» у «четырёхдверки» уходит 3,8 секунды, а паркетник выполняет это упражнение за 3,6 секунды.

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Ожидается, что обновлённые «горячие» Alfa Romeo Giulia и Stelvio поступят в продажу на европейском рынке летом-осенью текущего года. Цены рестайлинговых моделей пока не называются, но, вероятно, они будут выше текущих. Сейчас ценник «заряженного» седана стартует с отметки 82,5 тыс. евро (эквивалентно 6,6 млн рублей по текущему курсу), а паркетник с приставкой Quadrifoglio обойдётся минимум в 89 тыс. евро (7,1 млн рублей).

Как мы сообщали ранее, кроссовера Alfa Romeo Stelvio GTA не будет: компания решила оставить эту приставку только седану Giulia. Такая версия оснащается той же «битурбошестёркой», что и Quadrifoglio, но её формировали до 540 л.с.

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