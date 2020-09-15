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Кроссовер Maserati Grecale обрёл лицо: первые изображения

15.09.2020 251 0 0

Компания пока официально показала один тизер будущей новинки. Презентация паркетника намечена на следующий год.

 

Итальянский производитель на прошлой неделе представил свой суперкар MC20, а также немного рассказал о планах на будущее. Одним из таких планов является выпуск нового кроссовера, который должен занять место на ступеньку ниже Levante. Модель уже находится в разработке, в компании даже официально подтвердили её название – Grecale. Имя автомобиль Maserati получил в честь грегаля (это сильный холодный северо-восточный ветер Средиземного моря).

Тизер Maserati Grecale

Пока что компания официально показала только один тизер Grecale. Если судить по этому изображению, у паркетника будет длинный капот, покатая линия крыши со спойлером над багажной дверью и довольно короткие свесы. Позднее в сети оказалось несколько шпионских снимков будущего кросса, а теперь дизайнер издания motor.es, опираясь на эти изображения, нарисовал, как будет выглядеть SUV итальянского бренда.

Судя по этому рендерному изображению, внешность Maserati Grecale сохранит спортивный стиль. Ожидается, что у новинки будет более «смелое» оформление по сравнению со «старшим братом» Levante. У новинки ожидается вертикально вытянутая в сторону лобового стекла головная оптика (перекликается с «передком» спорткара MC20).

Рендер Maserati Grecale

В основу кроссовера ляжет модернизированная платформа Giorgio, на которой базируются актуальные Alfa Romeo Giulia и Stelvio. По данным испанского издания, Maserati Grecale получит полный привод и 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбомотор в двух вариантах форсировки – 330 и 350 л.с. Предполагается, что он будет работать в тандеме с 48-вольтовым электродовеском.

По предварительным данным, итальянский производитель может также пополнить линейку будущего паркетника версией Trofeo, которую оснастят новым двигателем Nettuno – это 3,0-литровая «битурбошестёрка», максимальная мощность которой превысит 600 л.с. Напомним, этот мотор числится в линейке MC20, где отдача у него составляет 630 л.с., а крутящий момент – 730 Нм. В пару к нему предлагается восьмиступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями. Первую «сотню» суперкар набирает за 2,9 секунды, до 200 км/ч разгоняется за 8,8 секунды, а «максималка» составляет 325 км/ч.

На фото: Maserati Levante Trofeo

Как сообщалось ранее, будет у Maserati Grecale и полностью электрическая версия (в рамках стратегии по электрификации модельного ряда, которая получила название Folgore, что означает «удар молнии»). По предварительным данным, в состав установки войдёт несколько электромоторов, совокупная мощность будет равна примерно 400 л.с. Напомним, производство паркетников Grecale наладят в Кассино (Италия), где с конвейера сходят родственные модели Alfa Romeo.

На прошлой неделе стало известно о том, что спорткар MC20 стал одной из 13 новинок, которые бренд Maserati намерен представить в ближайшие три года. В 2022-ом обещает появиться электрическая версия этой модели, её запас хода без подзарядки составит 323 км. В 2021-ом дебютируют купе GranTurismo и кабриолет GranCabrio нового поколения, а в 2023-ем покажут новые седан Quattroporte и кроссовер Levante.

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