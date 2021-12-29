Stellantis запустил в производство новую бензиновую рядную «шестёрку» и скрывает это

Детективная история развернулась вокруг мексиканского моторного завода Saltillo корпорации Stellantis. Согласно официальному отчёту, 22 ноября этот завод освоил производство нового бензинового рядного 6-цилиндрового двигателя GMET6, который в ближайшие годы заменит атмосферные V6 и V8, но в декабре упоминания об этом моторе с медиа-сайта Stellantis были удалено.

В июле корпорация Stellantis, образованная в начале этого года в результате слияния Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles, объявила о грандиозных планах по выпуску электромобилей и полному «озеленению» многих своих брендов, но до отставки ДВС ещё далеко и Stellantis, как на днях выяснилось, даже умудряется запускать в производство новые бензиновые моторы.

Американские СМИ (в частности журнал Muscle Cars & Trucks) обнаружили на медиа-сайте корпорации информацию о начале производства двигателя GMET6 (расшифровывается как Global Medium Engine Turbo Six) на мексиканском заводе Saltillo. GMET6 — родственник рядной «турбочетвёрки» GMET4, что ставится на актуальные Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio, Jeep Cherokee, Jeep Wrangler, plug-in гибридный Jeep Grand Cherokee, китайский Jeep Grand Commander и мягкогибридные модели Maserati. В стоке GMET4 выдаёт от 200 до 330 л.с. (330 л.с. — на Maserati в комбинации со стартер-генератором), а GMET6, очевидно, будет ещё мощнее, тем более что на медиа-сайте Stellantis он был заявлен в версии HO, что расшифровывается как High Output, то бишь «высокая отдача».

Скриншот с медиа-сайта Stellantis, сделанный до удаления информации о моторе GMET6.

GMET6 носит также неофициальное название Tornado в честь одноимённого рядного 3,8-литрового 6-цилиндрового мотора компании Kaiser Jeep, разработанного в начале 60-х годов прошлого века и выпускавшегося до середины 70-х. Ну а по хронологии двигателю GMET6 предшествовала 4,0-литровая рядная атмосферная «шестёрка» семейства PowerTech, производство которой свернули в середине 2000-х.



GMET6, как видно из патентных рисунков, имеет два параллельных турбокомпрессора и при рабочем объём 3,0 л легко может выдавать 500 л.с. и даже больше — увы, официальных технических данных нет. Возвращение к рядной архитектуре «шестёрок» от V-образной — общий тренд в автопроме (достаточно вспомнить новейшие моторы Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover и Mazda). Рядная архитектура лучше сочетается с модульным принципом конструирования (позволяет удешевить производство) и даёт больше свободы по компоновке громоздких навесных систем очистки отработавших газов. В свете грядущего ужесточения в США экологических норм Stellantis освоил выпуск нового высокоэффективного мотора весьма своевременно.



Главная интрига, на наш взгляд, состоит в том, удастся ли двигатель GMET6 состыковать с системой полного привода на Dodge Challenger и Dodge Charger, которая сейчас идёт только в комплекте с 3,6-литровым атмосферным V6.

Предполагается, что GMET6 заменит на моделях Chrysler, Dodge и Jeep 3,6-литровый атмосферный двигатель V6 Pentastar и атмосферные V8 HEMI объёмом 5,7 и 6,4 л — все эти моторы сейчас также собираются в Мексике. Компрессорный 6,2-литровый V8 HEMI продержится в строю как минимум до 2023 года включительно, то есть до окончания производства маслкаров Dodge Challenger SRT Hellcat и Dodge Charger SRT Hellcat. Атмосферные моторы, скорее всего, будут вытеснены новой бензиновой «битурбошестёркой» намного раньше.



Почему Stellantis удалил информацию о новом моторе со своего сайта, непонятно — возможно, его внесли в досье завода Saltillo раньше времени, то есть до официальной премьеры, которая, будем надеется, не заставит себя долго ждать.

