Электрический Dodge Charger предложит 9 вариантов силовой установки на выбор

Марка Dodge, принадлежащая корпорации Stellantis, в рамках проходящего сейчас в Лас-Вегасе тюнинг-шоу SEMA раскрыла дополнительные подробности о будущем электрическом спорткаре Charger, который придёт на смену одноимённой бензиновой модели.

В августе этого года корпорация Stellantis представила электрический концепткар Dodge Charger Daytona SRT, который в 2024 году превратится в серийную модель, при этом существенной разницы в дизайне между концептом и серийной моделью не будет.

Электрический Charger Daytona имеет пропорции классического американского маслкара и массу соблазнительных «фишек», которые должны побудить владельцев бензиновых машин пересесть на электрические. В частности батарейный спорткар снабдят уникальной электронно-пневматической системой выхлопа Fratzonic, не имеющая практического смысла, но создающей при разгоне драматический звук — на выставке SEMA будет проводиться открытое тестирование этой системы, разработчики хотят с помощью посетителей выбрать наиболее привлекательный «саундтрек».



Версия SRT является топовой для Charger Daytona, именно её показали в августе в Монтерее и на этой неделе в Лас-Вегасе, но на сей раз машина предстала перед публикой ярко-красном цвете Stryker Red и на высокопрофильных дрэговых шинах, надетых на углепластиковые колёсные диски с креплением центральной гайкой.



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Интерьер с двумя экранами (16-дюймовый приборный и 12,3-дюймовый мультимедийный) сейчас выглядит так же, как в августе, но в правой части передней панели появилась плашка Direct Connection Stage 2 — она указывает на то, что это самая мощная версия их всех возможных, а всего Dodge предложит для Charger Daytona не менее девяти вариантов силовой установки на выбор.

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Итак, градация следующая: Charger Daytona будет предлагаться с 400-вольтовыми и 800-вольтовыми силовыми установками, при этом все версии предположительно полноприводные, то есть имеют как минимум два электромотора (по одному на ось). Только 800-вольтовые машины будут иметь приставку SRT к названию и только у них силовая установка получит специальное имя Banshee, отсылающему к призраку-плакальщице из ирландского фольклора.



400-вольтовые версии Charger Daytona будут иметь два варианта базовой мощности — 340 кВт (462 л.с.) и 440 кВт (598 л.с.), при этом для каждого будут предложены два уровня повышения производительности, именуемые Direct Connection Stage 1 и Direct Connection Stage 2, доступ к ним открывается через некий специальный «хрустальный ключ», который нужно вставить в переднюю панель, — эдакий аналог «ключа скорости» на суперкарах Bugatti.



На 340-киловаттной базовой версии пакет DС Stage 1 повышает мощность до 370 кВт (503 л.с.), DС Stage 2 — до 400 кВт (544 л.с.). На 440-киловаттной базовой версии DС Stage 1 повышает мощность до 470 кВт (639 л.с.), DС Stage 2 — до 500 кВт (680 л.с.).

Для 800-вольтового Dodge Charger Daytona SRT тоже предусмотрены пакеты повышения производительности DС Stage 1 и DС Stage 2, но цифры мощности для SRT-версий пока не названы. Следуя логике 400-вольтовых версий, можно предположить, что в базе Charger Daytona SRT будет иметь мощность далеко за 700 «лошадей» и не менее 900 с пакетом DС Stage 2.



Пресс-служба Stellantis подчёркивает, что даже для 400-вольтовых версий цифры мощности пока предварительные, чтобы потом не было жалоб, как в случае с электрическим Maserati GranTurismo Folgore, когда на стадии анонса обещали 1200 л.с., а на премьере заявили только 761 л.с. Короче говоря, полное понимание того, каким будет серийный Dodge Charger Daytona, вряд ли придёт раньше 2024 года.

