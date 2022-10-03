Новый Maserati GranTurismo: бензиновый V6 Nettuno и трёхмоторная 761-сильная установка

Модель итальянского бренда доберётся до дилеров во втором квартале 2023 года. Первыми на рынок выйдут версии с ДВС, за ними последует «зелёное» исполнение Folgore.

Выпуск Maserati GranTurismo первого поколения был остановлен в 2019 году, с тех пор дилеры продолжали торговать остатками (в Европе в 2020-ом был реализован 71 экземпляр), а поклонники модели – ждать купе второй генерации. Ещё в марте текущего года итальянский производитель показал прототип полностью электрической версии GranTurismo Folgore в маскировочной плёнке, в начале прошлого месяца модель показали без камуфляжа. Позже в сентябре компания показала внешность бензиновой версии «двухдверки». Теперь настало время официального дебюта и подробной информации о технике новинки.

На фото: Maserati GranTurismo Modena

Maserati GranTurismo в длину вытянулся на 4959 мм (у исполнения Trofeo – 4966 мм), в ширину – на 1957 мм (без учёта боковых зеркал), а в высоту – на 1353 мм. Расстояние между осями составляет 2929 мм (вне зависимости от версии). Для сравнения, габариты предшественника: 4881 х 1847 х 1353 мм; колёсная база – 2942 мм. Интерьер нового купе итальянский производитель пока не показал. Известно, что «двухдверка» получит виртуальную «приборку» диагональю 12,2 дюйма, тачскрин мультимедийной системы на 12,3 дюйма и экран для управления климатической установкой на 8,8 дюйма. Опционально предложат проекционный экран и ещё один дисплей в салонном зеркале заднего вида.



Дизайн новинки выглядит, скорее, эволюционно: у неё длинный капот с вентиляционными отверстиями, но в целом кузов выглядит более скульптурно. «Двухдверке» оставили узнаваемую фирменную решётку радиатора овальной формы с вертикальными двойными ламелями и крупным логотипом в виде трезубца. Похожим образом оформлена заглушка у «зелёной» версии Folgore.



Головная оптика получила более вытянутую вертикально форму, тогда как задние фонари расположены горизонтально и заходят на крышку багажника купе. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован крупный воздухозаборник, у электрической модификации есть только пара небольших воздухозаборников по бокам.



На фото: Maserati GranTurismo Trofeo

У бензиновых версий нового GranTurismo в заднем бампере внимание привлекают четыре круглых патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны), тогда как у варианта Folgore в нижней части кормы расположены только светоотражатели и сравнительно лаконичный диффузор. Автомобиль получил 20-дюймовые легкосплавные колёсные диски спереди и 21-дюймовые – сзади. Их дизайн отличается в зависимости от исполнения модели.



Стандартное купе GranTurismo получило пневматическую подвеску (у предшественника была пружинная): двойные поперечные рычаги спереди и многорычажка сзади. В «базе» имеются адаптивные амортизаторы. В конструкции кузова используется больше элементов из алюминия и магниевых сплавов, также применяется сверхвысокопрочная сталь. Снаряженная масса нового купе составляет 1795 кг (у модели предыдущего поколения – 1880 кг).



Как Kolesa.ru сообщал ранее, в ходе смены генерации GranTurismo потерял V8. Купе получило 3,0-литровым битурбомотором V6 серии Nettuno, которым оснащаются также MC20 и Grecale. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF 8HP75. Купе имеет полноприводную трансмиссию (у предшественника был задний привод).



На фото: Maserati GranTurismo Folgore

Отдача мотора у исполнения Maserati GranTurismo Modena составляет 490 л.с., а максимальный крутящий момент – 600 Нм. У этой версии задний самоблокирующийся дифференциал. Максимальная скорость такой «двухдверки» равна 302 км/ч, а на разгон с места до «сотни» у неё уходит 3,9 секунды. У варианта Trofeo двигатель форсирован до 550 л.с. (650 Нм), он получил электронноуправляемый задний дифференциал. Его максимальная скорость ограничена 320 км/ч, а первую «сотню» такое купе набирает за 3,5 секунды.



У «зелёной» версии – Maserati GranTurismo Folgore – трёхмоторная силовая установка: один расположен на передней оси, ещё два – на задней. Совокупная отдача этой системы составляет 761 л.с., максимальный крутящий момент равен 1350 Нм. Блоки тяговой батареи ёмкостью 92,5 кВт*ч (полезная ёмкость – 83 кВт*ч) находятся внутри центрального тоннеля, под передними креслами и за спинкой заднего дивана. Из-за этого объём багажника у «электрички» меньше: 270 литров вместо 310 литров у бензиновых вариантов. Снаряженная масса такого купе равна 2260 кг, информации о запасе хода пока нет. Эта «двухдверка» тоже может разгоняться до 320 км/ч, а на разгон до «сотни» ей надо всего 2,7 секунды.



Maserati наладит производство всех версий нового GranTurismo на предприятии Fiat Mirafiori, расположенном в Турине (Италия), с этого же конвейера сходит кроссовер Levante. Модель итальянского бренда доберётся до дилеров во втором квартале 2023 года. Первыми на рынок выйдут версии с ДВС, за ними последует «зелёное» исполнение Folgore. Цены компания объявит позже.

