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  • Maserati GranTurismo Folgore: 1200-сильный спорткар проехался без камуфляжа на видео

Maserati GranTurismo Folgore: 1200-сильный спорткар проехался без камуфляжа на видео

02.09.2022 230 0 0

Лакшери-марка Maserati, входящая в состав корпорации Stellantis, опубликовала видеоролик, в котором полностью раскрыта внешность электрического купе GranTurismo Folgore, его мировая премьера состоится в следующем году. Заодно нам сообщили некоторые технические подробности.

 

Maserati с начала весны дразнит нас тизерами электрического купе GranTurismo Folgore, при этом точная дата премьеры по-прежнему неизвестна. Напомним, что Folgore переводится с итальянского как «молния», приставку Folgore к основным именам получат все электрические Maserati, в марте итальянская марка представила среднеразмерный кроссовер Grecale Folgore.

Свежий видеоролик с участием GranTurismo Folgore записан в августе в США в рамках автомобильной недели в Монтерее, которая в этом году выдалась на удивление богатой на спортивные новинки. Электрокупе Maserati тоже там мелькало, но неофициально, на выходе мы имеем лишь записанный промо-ролик, где с GranTurismo Folgore полностью снят камуфляж. К съёмкам привлекли популярного в Америке стендап-комика Себастьяна Манискалко, который берёт срежиссированное интервью у шеф-дизайнера Maserati Клауса Буссе (за рулём) и главной пиарщицы марки Марии Конти (на заднем сиденье).

Видеоролик позволяет не только насладиться классическими аристократическими формами GranTurismo Folgore, но и раскрывает некоторые любопытные технические детали. Так, по словам Буссе, эффектные формы и низкая посадка GranTurismo Folgore стали возможны благодаря упаковке батареи в центральный тоннель, а не в пол. Ёмкость батареи не раскрыта, но известно, что благодаря 800-вольтовой архитектуре пополнить запас хода на 100 км можно будет всего за 5 минут (для этого, разумеется, потребуется мощный терминал).

Также в ролике мы можем услышать синтетический рёв электромобиля при бешеном ускорении, которое обеспечивает трёхмоторная силовая установка мощностью свыше 1200 л.с.. Разгон до 100 км/ч занимает 2,7 с, максимальная скорость — более 320 км/ч.

Интерьер купе не раскрыт, но в ролике мы видим, что во втором ряду довольно просторно, ноги Марии Конти не подпирают спинку переднего кресла, в котором сидит Себастьян Манискалко.

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Напомним, что купе GranTurismo нового поколения и родственный кабриолет GranCabrio получат также версии с бензиновым двигателем (вероятно, с 3,0-литровым V6 Nettuno﻿), но уже к 2030 году Maserati планирует полностью избавиться от ДВС, то есть будет выпускать только электромобили.

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