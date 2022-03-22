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  • Всё и сразу: Maserati Grecale дебютировал во всех версиях, в том числе как электромобиль

Всё и сразу: Maserati Grecale дебютировал во всех версиях, в том числе как электромобиль

22.03.2022 153 0 0

Лакшери-марка Maserati, принадлежащая корпорации Stellantis, представила долгожданный среднеразмерный кроссовер Grecale, который должен стать хитом продаж и грозой Porsche Macan. В этом году на рынок выйдут три бензиновые версии, а в 2023-м в продаже появится электрическая модификация Folgore.

 

Премьера Grecale должна была состояться в прошлом году, но из-за пандемии COVID-19 её пришлось отложить. Пресс-служба Maserati скрашивала ожидание Grecale многочисленными тизерами и вот, наконец, кроссовер полностью рассекречен. В основе Grecale лежит растянутая платформа Giorgio от кроссовера Alfa Romeo Stelvio (она же — у седана Alfa Romeo Giulia), колёсная база по сравнению со Stelvio увеличена с 2818 до 2901 мм, что позволяет позиционировать Grecale не только как спортивный, но и как семейный кроссовер. Габаритная длина — 4846-4859 мм в зависимости от модификации, ширина — 1948-1979 мм, высота — 1659-1670 мм.

У Maserati Grecale будут три бензиновые версии, все идут в комплекте с полными приводом (мощность на передние колёса отбирает многодисковая муфта) и 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF. Базовое исполнение GT оснащается 2,0-литровой «турбочетвёркой» (300 л.с., 450 Нм) с «прикрученным» к ней мягкогибридным довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора.

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Версия Modena имеет тот же 2,0-литровый мотор, но с увеличенной до 330 л.с. мощностью при неизменном крутящем моменте. Grecale GT набирает первую «сотню» за 5,6 с, Grecale Modena — за 5,3 с, максимальная скорость в обоих случаях — 240 км/ч. В стандартное оснащение входит пружинная подвеска с адаптивными амортизаторами, при этом у версии Modena на 34 мм расширена колея задних колёс и по умолчанию есть самоблокирующийся задний дифференциал (для Grecale GT это опция). Для обеих версий в виде опции доступна пневмоподвеска, позволяющая регулировать дорожный просвет в пределах 65 мм.

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Топ-версия Trofeo (жёлтая машина на фотографиях) снабжена 3,0-литровым битурбомотором V6 Nettuno, уже известным нам по суперкару Maserati MC20, но в привязке к кроссоверу его слегка дефорсировали (было 630 л.с. и 730 Нм, стало 530 л.с. и 620 Нм), снабдили менее энергозатратной традиционной системой смазки вместо гоночного «сухого картера» и системой деактивации трёх цилиндров из шести — всё ради лучшей экономичности. Пневмоподвеска версии Trofeo положена по умолчанию. До 100 км/ч Grecale Trofeo разгоняется за 3,8 с, максимальная скорость — 285 км/ч. Для сравнения скажем, что топовый 440-сильный Porsche Macan GTS набирает первую «сотню» за 4,5 с, максимальная скорость — 272 км/ч.

Ещё версии Trofeo положен оригинальный аэродинамический обвес из карбона, самые мощные в гамме тормоза Brembo (диаметр передних дисков — 360 мм, задних — 350 мм) и трековый ездовой режим Corsa, в котором повышается чувствительность органов управления и сокращается время переключения передач в коробке.

Maserati Grecale Folgore
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Maserati Grecale Folgore
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Maserati Grecale Folgore
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Maserati Grecale Folgore
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Электрический Grecale Folgore пока полностью не рассекречен и появится в продаже только в 2023 году, о чём мы рассказали ещё не прошлой неделе в привязке к анонсу электрического купе Maserati GranTurismo Folgore. Напомним, что Folgore переводится с итальянского как «молния», приставку Folgore к основному имени получат все электрические Maserati. На данный момент известно, что у Grecale Folgore будет 400-вольтовая архитектура, батарея ёмкостью 105 кВт·ч и максимальный крутящий момент в 800 Нм. Снаружи электрический кроссовер отличается от бензиновых собратьев особым дизайном передка с меньшим количеством вентиляционных отверстий, задним бампером без выхлопных труб и колёсными дисками с улучшенными аэродинамическими характеристиками.

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Интерьер Maserati Grecale выглядит довольно традиционно, но есть в нём свои «фишки». Так, в переднюю панель встроены сразу четыре экрана: приборный 12,3-дюймовый, основной мультимедийный 12,3-дюймовый и вспомогательный 8,8-дюймовый этажом ниже (отвечает за микроклимат и ездовые настройки), а четвёртый дисплей — это смарт-часы, которые кроме, собственно, времени могут показывать подсказки, отображать компас, диаграмму перегрузок и много чего ещё. Топовая аудиосистема от Sonus faber предлагает 21 громкоговоритель общей мощностью 1285 Вт.

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Объём багажника у версий GT и Modena — 535 л, у Trofeo — 570 л. Объём топливного бака у всех — 64 л. Снаряженная масса версии GT — 1870 кг, Modena — 1895 кг, Trofeo — 2027 кг. Электрическая версия, стало быть, будет весить не менее 2,5 т.

Выпускаться Maserati Grecale будет вместе с родственными Alfa Romeo — в итальянском Кассино, бензиновые версии появятся в продаже во второй половине текущего года, цены пока не объявлены.

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