Alfa Romeo намерена обновить кроссовер Stelvio: первое изображение

Бренд Alfa Romeo входит в состав итало-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles (это название совсем недавно упразднили). Сейчас FCA объединился с французской группой PSA, так что теперь марка принадлежит новому автогиганту Stellantis. Ожидается, что он станет четвёртым в мире по объёму выпуска машин.



На фото: актуальный кроссовер Alfa Romeo Stelvio Veloce

Напомним, кроссовер Alfa Romeo Stelvio базируется на основе «четырёхдверки» Giulia. Обе модели вышли на рынок в 2016 году, а в конце 2019-го компания представила их «посвежевшие» версии. Как мы сообщали ранее, в ходе обновления внешность Stelvio осталась прежней, кроме того, не поменялась и моторная гамма. Так что отличия удалось отыскать только в салоне. Весной 2020-го итальянская компания показала обновлённую «заряженную» версию паркетника Stelvio Quadrifoglio.



Продажи модели постепенно снижаются: если ещё в 2018-ом дилеры Alfa Romeo сумели реализовать 30 099 машин единиц Stelvio, то по итогам прошлого года паркетник разошёлся тиражом 17 438 экземпляров (-35%). Этот ощутимый спад можно объяснить не только последствиями пандемии коронавируса, но и тем, что клиенты ждут «посвежевшую» версию.



По информации испанского издания motor.es, производитель сейчас занимается разработкой Stelvio, который ждёт более серьёзный рестайлинг. Ожидается, что итальянская марка представит обновлённый кроссовер либо в конце 2021 года, либо в январе 2022-го. Предполагается, что модель получит переработанную внешность и интерьер.

Официальной информации о том, как будет выглядеть новый паркетник, пока нет, так что у дизайнеров сейчас есть возможность пофантазировать на тему обновлённого Alfa Romeo Stelvio. Свой вариант уже представил дизайнер motor.es. Судя по рендеру, кроссоверу могут изменить оформление «передка». Так, новинка, вероятно, получит новую решётку радиатора иной формы, при этом головная оптика останется прежней, но будут полностью светодиодными (во всех комплектациях). Не исключено, что итальянские дизайнеры позаимствуют часть решений у нового кроссовера бренда – Tonale (паркетник пока не добрался до серийного производства). Речь идёт, в частности, о форме воздухозаборников, встроенных в передний бампер.



Рендер обновлённого кроссовера Alfa Romeo Stelvio

По предварительным данным, корме тоже придадут другой вид. Вероятно, модели обновят задние фонари и бампер. Скорее всего, будет расширен ассортимент легкосплавных дисков и цветовая палитра для окраса кузова. В салоне могут пересмотреть приборную панель, сенсорный экран мультимедийной системы, а также выбрать иные материалы для отделки и дополнить список оборудования за счёт новых водительских ассистентов.

Обновлённый Alfa Romeo Stelvio станет так называемым «мягким гибридом»: во всех версиях 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» будет работать в тандеме с 48-вольтовым довеском. По мнению издания, у «посвежевшего» кроссовера Stelvio будет и полностью гибридная версия, отдача установки составит 330 л.с. (такой же оснащается гибридный Maserati Ghibli). Ожидается, что итальянский производитель дополнит актуальную гамму модели 1,5-литровым четырёхцилиндровым бензиновым мотором мощностью 180 л.с. А «заряженной» версии Quadrifoglio, скорее всего, оставят нынешний 510-сильный двигатель V6 объёмом 2,9 литра.

