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  • Maserati GranTurismo Folgore: классические пропорции и электромоторы мощностью 1200 л.с.

Maserati GranTurismo Folgore: классические пропорции и электромоторы мощностью 1200 л.с.

18.03.2022 129 0 0

Итальянская лакшери-марка Maserati, входящая в корпорацию Stellantis, опубликовала первые официальные фотографии купе GranTurismo нового поколения, на рынок оно выйдет в 2023 году. Это будет первая модель Maserati, которую предложат с полностью электрической силовой установкой, но бензиновые версии тоже запланированы. Лишь в 2030 году Maserati откажется от ДВС и полностью переключится на электромобили.

 

Предыдущее поколение Maserati GranTurismo выпускалось на исторической фабрике марки в итальянской Модене в период с 2007 по 2019 год и вместе с родственным кабриолетом GranCabrio разошлось по миру тиражом более 40 тысяч экземпляров. Преемник ожидался ещё в 2021 году, но пандемия COVID-19 сдвинула срок дебюта на 2023 год. Новые Maserati GranTurismo и GranCabrio будет выпускать многопрофильный производственный комплекс Мирафьори в Турине (здесь сегодня собирают маленький электрический Fiat 500e и большой бензиновый кроссовер Maserati Levante), а модернизированная фабрика в Модене сейчас изготавливает флагманский спорткар Maserati MC20.

Maserati GranTurismo прошлого поколения
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Maserati GranTurismo прошлого поколения
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Maserati GranTurismo прошлого поколения
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Вероятно, именно у MC20 новые бензиновые GranTurismo и GranCabrio позаимствуют технически изощрённый 3,0-литровый битурбомотор Nettuno, но в свежем пресс-релизе марки показана электрическая модификация из линейки Folgore (переводится с итальянского как «молния», именную приставку Folgore получат все электрические Maserati). Как видно по фотографиям, новый GranTurismo сохранил классические пропорции предшественника, но кузов при этом полностью новый, а светотехника уменьшилась в размерах и выполнена в стиле того же MC20.

Maserati GranTurismo Folgore

Официальная информация о технической начинке GranTurismo Folgore пока скудная: электрический спорткар получит трёхмоторную силовую установку мощностью свыше 1200 л.с. и сможет разогнаться до 100 км/ч менее чем за 3 с. Максимальная скорость — более 300 км/ч. Запас хода на одной зарядке вряд ли будет большим, но 800-вольтовая архитектура и технологии, позаимствованные у ﻿Формулы Е, позволят довольно быстро «подкормить» батарею на мощных зарядных терминалах.

Maserati GranTurismo Folgore

Между тем ближайшей новинкой Maserati станет среднеразмерный кроссовер Grecale — его покажут уже на следующей неделе. В 2023 году у Grecale появится полностью электрическая версия, в том же году состоится премьера электрического кабриолета GranCabrio.

В 2025 году электрические версии будут у всех моделей Maserati, то есть семейство Folgore пополнится батарейными суперкаром MC20, седаном Quattroporte и кроссовером Levante, причём Quattroporte и Levante к тому времени уже сменят поколение. Полное «озеленение», то есть исчезновение из производственной программа моделей с ДВС, запланировано на 2030 год. Впрочем, судя по «плавающим» анонсам других марок Stellantis, отказ от ДВС может быть перенесён на более ранний срок.

К тизерам GranTurismo Folgore марка Maserati приложила краткий отчёт о работе в 2021 году. Как и все лакшери-марки, Maserati на фоне пандемии и усиления классового расслоения общества смогла резко нарастить продажи, а именно на 41% (по сравнению с 2020 годом) до 24 269 автомобилей. 59% этого объёма пришлись на кроссовер Levante, 33% — на среднеразмерный седан Ghibli, у которого, судя по всему, не будет нового поколения (во всяком случае, в официальных планах его нет).

О перспективах Maserati в России в свете известных геополитических потрясений сказать что-либо определённое сегодня невозможно.

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