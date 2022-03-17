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  • Maserati поделилась тизером салона Grecale: до премьеры кроссовера осталось меньше недели

Maserati поделилась тизером салона Grecale: до премьеры кроссовера осталось меньше недели

17.03.2022 57 0 0

В основу новинки итальянского бренда ляжет платформа от Alfa Romeo Stelvio и Giulia, позже эту «тележку» отправят в отставку.

 

Итальянский бренд Maserati на сегодняшний день принадлежит автогиганту Stellantis (пополнил список глобальных игроков авторынка в начале 2021 года: он был образован за счёт слияния FCA и PSA). В Maserati рассказали о работе над новым кроссовером в начале осени 2020 года. Известно, что в иерархии марки займёт место на ступеньку ниже Levante. Модель решили назвать Grecale: это имя ей дали в честь грегаля, так называется сильный холодный северо-восточный ветер Средиземного моря.

На фото: прототип Maserati Grecale

Ранее компании пришлось перенести премьеру новинки (она должна была пройти ещё в 2021 году): тогда автопроизводитель объяснил, что причиной стал глобальный дефицит микрочипов. В прошлом месяце стало известно о том, что презентация Maserati Grecale пройдёт 22 марта 2022-го. Это значит, что до премьеры осталось меньше недели, а пока компания продолжает тизерную кампанию: на этот раз в соцсетях появилось фото салона будущего кроссовера.

На снимке с эффектом «размытия» видна лишь небольшая часть интерьера: фотография призвана показать довольно крупный сенсорный дисплей мультимедийной системы. Судя по сопровождающей изображение надписи, за «звёздочками» скрывается диагональ экрана (которая, очевидно, окажется больше 9,9 дюйма).

Тизер интерьера Maserati Grecale

Судя по шпионским снимкам салона Maserati Grecale, центральный тачскрин будет состоять из двух частей: предположительно, верхняя будет использоваться для управления акустической системой, средствами связи и навигации, а «второй этаж» подойдёт для изменения настроек климатической установки, регулировок кресел и различных иных функций.

Если судить по фотографиям прототипа модели в камуфляже, которые были опубликованы ранее, переднюю часть Maserati Grecale снабдят крупной и широкой фирменной решёткой радиатора (как у актуальных моделей бренда). За счёт кормы и профиля Grecale напоминает уменьшенную версию кроссовера Levante. Паркетник получил диффузор и выхлопную систему с четырьмя патрубками (по два с каждой стороны).

В основу будущего кроссовера Maserati ляжет платформа Giorgio: на этой же «тележке» сейчас базируются Alfa Romeo Stelvio и Giulia, в дальнейшем её отправят в отставку. По-прежнему официальной информации о «начинке» нет. По предварительным данным, топовая версия Grecale может получить 3,0-литровый «битурбомотор» V6 серии Nettuno собственной разработки Maserati (этим двигателем оснащается суперкар MC20, где он выдаёт 630 л.с. и 730 Нм), вероятно, у SUV отдача будет меньше. Мотор идёт в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом» DCT с двумя сцеплениями. Не исключено, что у кроссовера будет вариант с мягкогибридной силовой установкой, в основу которого ляжет 2,0-литровая «турбочетвёрка». Позже может появиться и полностью электрическая версия Grecale.

Серийное производство Maserati Grecale будет налажено на заводе Stellantis, который находится в Кассино (Италия). Здесь сейчас выпускают родственные модели марки Alfa Romeo. Ожидается, что продажи нового кроссовера стартуют в 2023 модельном году.

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