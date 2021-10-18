Не просто клон Alfa Romeo Stelvio: дебют Maserati Grecale отложен до весны 2022 года

Среднеразмерный кроссовер — долгострой компании Maserati, анонсированный ещё в 2018 году Серджио Маркионне, тогдашним главой Fiat Chrysler Automobiles (ныне Stellantis). Осенью прошлого года кроссоверу официально присвоили ими Grecale, пресс-служба Maserati стала сыпать тизерами, полноценная премьера ожидалась весной 2021 года, затем была перенесена на 16 ноября, а сегодня пришла новость о том, что машину рассекретят лишь весной 2022 года.

Компания объясняет перенос дебюта глобальным дефицитом микрочипов — мол, нехватка электронных комплектующих не позволяет завершить подготовку к производству, а вдобавок у машины будет новый для марки интерфейс человек-машина (проще говоря, мультимедийная система), требовательная к компьютерному «железу».



Честно говоря, не очень понятно, как связаны дебют и подготовка к производству и почему одно зависит от другого. В современном автомобильном мире презентации новинок часто происходят задолго до старта выпуска (до 1,5 лет), а у стартапов и вовсе на стадии дизайн-макетов, то есть за пять лет и более до постановки на конвейер. Если бы разработка Grecale была завершена, дефицит микрочипов не помешал бы провести его премьеру, а уж затем заинтересованные клиенты терпеливо ждали бы начала производства и оформляли предзаказы — так даже было легче сформировать производственный план на заводе в Кассино (Италия), который сейчас собирает Alfa Romeo Stelvio и Giulia.

Maserati Grecale, рендер Kolesa.ru (автор — Никита Чуйко).

Stelvio и Giulia — ближайшие платформенные родственники Grecale, все три итальянские модели построены на уже приговорённой к отставке «тележке» Giorgio. Alfa Romeo Stelvio дебютировал ещё в 2016 году, и если бы Grecale был его полной технической копией, то его дебют уже давно бы состоялся. По кузову и шасси Maserati Grecale, судя по шпионским снимками и слухам, будет в значительной унифицирован с Alfa Romeo Stelvio, а вот по части электроники и силовых агрегатов ожидаются значительные отличия, которые, видимо, и привели к корректировкам графика запуска кроссовера Maserati.



Есть сильное подозрение, что разработка Maserati Grecale ещё не завершена, а потому и рассекретить его невозможно. Внешность, понятное дело, уже давно утверждена, но салон нужно показывать с финальной версией электронной начинки, а она, вероятно, ещё не готова.

Maserati Grecale, рендер Kolesa.ru (автор — Никита Чуйко).

Также, возможно, потребовалась дополнительное время на «утряску» силовой линейки. Maserati Grecale по статусу заметно выше, чем Alfa Romeo Stelvio, и не может просто позаимствовать у него двигатели, пусть и прекрасные во всех отношениях. Фанаты Maserati ожидают, что топ-версия Grecale получит не 2,9-литровый V6 F154 от Stelvio, а более свежий 3,0-литровый V6 Nettuno собственной разработки от суперкара Maserati MC20.



Ходят слухи также о возможном появлении гибридной и электрической версий Grecale, каких не было у Alfa Romeo Stelvio и Giulia, — с разработкой этих модификаций также могли возникнуть сложности.

Но, будем надеяться, за дополнительные полгода все узкие места на пути Maserati Grecale к конвейеру будут устранены и мы увидим грозного конкурента Mercedes-AMG GLC и Porsche Macan, то есть, возможно, самый мощный и быстрый серийный среднеразмерный кроссовер.

