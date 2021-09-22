Конкурент Porsche Macan: Maserati покажет Grecale до зимы

Новинка итальянского бренда после выхода на рынок окажется в иерархии на ступеньку ниже, чем кроссовер Levante.

Принадлежащий автогиганту Stellantis бренд Maserati является одним из тех, продажи которых на старосветском рынке снижаются в течение нескольких последних лет. Конечно же, не стал исключением и «ковидный» 2020 год: клиенты за указанный период купили 3435 единиц, что почти на 40% меньше, чем в предыдущем году. Положительная динамика «забрезжила» в текущем году: с января по июль (более свежих данных пока нет) дилеры реализовали в Европе 2455 машин, что почти на 44% больше, чем годом ранее.



Итальянская компания в начале осени прошлого года поделилась планами на будущее: тогда же руководство отметило и факт разработки нового кроссовера, который в иерархии бренда окажется на ступеньку ниже паркетника Levante. В Maserati официально раскрыли наименование будущей новинки – Grecale. Напомним, это имя получила в честь грегаля (так называется сильный холодный северо-восточный ветер Средиземного моря).



Теперь же в компании назвали дату презентации Maserati Grecale: серийную версию модели покажут меньше чем через два месяца – 16 ноября. Отметим, ранее в Сети появлялись только снимки тщательно замаскированных прототипов, так что детали внешности нового кроссовера по-прежнему остаются секретом.

Судя по ранее опубликованным изображениям, у Grecale будет длинный капот, покатая линия крыши со спойлером над багажной дверью и короткие свесы. Известно, что у этого паркетника, в отличие от «старшего брата» – кроссовера Levante – двери получат рамки стёкол, а также установленные заподлицо дверные ручки. В нижней части переднего бампера есть несколько интегрированных воздухозаборников, на традиционном месте – фирменная радиаторная решётка, кроме того, модель выделится среди прочих «раскосыми» фарами округлой формы.



В основе Maserati Grecale лежит платформа Georgio, на которой базируются «родственные» новому кроссоверу модели Alfa Romeo Giulia и Stelvio. Кстати, этот итальянский бренд теперь тоже принадлежит автогиганту Stellantis, а раньше числился в составе концерна FCA (сейчас это наименование упразднили).

Пока что официальных данных о «технике» Grecale по-прежнему нет. По предварительным сведениям, базовое исполнение паркетника получит 2,0-литровый мотор в двух вариантах форсировки 330 и 350 л.с. (в составе мягкогибридной силовой установки). Не исключено, что у «богатых» версий под капотом окажется 3,0-литровый битурбомотор V6 от Maserati MC20. Напомним, у спорткара его отдача равна 630 л.с., максимальный крутящий момент – 730 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач DCT с двумя сцеплениями.



Производство Maserati Grecale наладят на заводе в Кассино (сейчас здесь выпускаются автомобили марки Alfa Romeo). Новый паркетник запустят в серию в течение ближайших месяцев. Цены итальянского кроссовера станут известны позднее. В основные конкуренты модели прочат Porsche Macan и Jaguar E-Pace. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии стоимость этих автомобилей сейчас стартует с отметки 62 917 и 38 790 евро соответственно (эквивалентно примерно 5,37 млн и 3,31 млн рублей по текущему курсу).

