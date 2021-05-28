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«Младший брат» Maserati Levante: кроссовер Grecale показался на новых фото

28.05.2021 78 0 0

Итальянская марка премиальных автомобилей намерена справить премьеру новинки до конца текущего года.

 

Компания Maserati, входящая в состав автогиганта Stellantis, в начале осени прошлого года поделилась планами на будущее. В списке числилась разработка нового кроссовера, который в модельном ряду займёт место на ступеньку ниже Levante. Тогда же итальянский бренд официально подтвердил наименование новинки – Grecale. Его автомобиль Maserati получил в честь грегаля – так называется сильный холодный северо-восточный ветер Средиземного моря.

На фото: прототип Maserati Grecale и глава Stellantis Карлос Таварес

Ещё в рамках анонса новой модели Maserati показала один тизер Grecale. Тогда стало очевидно, что у паркетника длинный капот, покатая линия крыши со спойлером над багажной дверью и короткие свесы. Позже появились «смазанные» фотографии замаскированного прототипа Grecale, который проходит дорожные тесты.

Теперь на официальном пресс-сайте марки появились новые, куда более чёткие снимки будущей новинки. Однако в кадре по-прежнему находится прототип Grecale, скрытый маскировочной плёнкой. Судя по свежим фотографиям, в отличие от «старшего брата» Levante, у нового паркетника будут двери с рамками стёкол, дверные ручки установят заподлицо, в нижнюю часть переднего бампера встроят несколько воздухозаборников, при этом у модели останется фирменная радиаторная решётка, а головная оптика окажется «раскосой» и будет иметь округлую форму.

Maserati Grecale окажется компактнее по сравнению с Levante. В основе новинки лежит платформа Georgio, на которой базируются «родственные» Alfa Romeo Giulia и Stelvio (напомним, этот итальянский бренд тоже принадлежит автогиганту Stellantis). В компании пока не дали официальных данных о технике паркетника. Вероятнее всего, «начинку» Grecale получит от топовой версии Stelvio, то есть под капотом окажется битурбомотор V6 объёмом 2,9 литра.

Стоит отметить, что у «заряженного» полноприводного кроссовера Stelvio Quadrifoglio отдача указанного двигателя равна 510 л.с., а максимальный крутящий момент – 600 Нм. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Итальянскому паркетнику на разгон с места до «сотни» требуется 3,6 секунды.

Ранее в СМИ были также предположения о том, что Maserati Grecale оснастят 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбомотором в двух вариантах форсировки – 330 и 350 л.с. Не исключено, что такой двигатель мог бы входить в состав мягкогибридной силовой установки (в тандеме с 48-вольтовым электродовеском).

Maserati наладит производство Grecale на том же заводе в Кассино, где сейчас с конвейера сходят автомобили бренда Alfa Romeo. Напомним, ранее предполагалось, что новинка дебютирует весной 2021-го, но позже в компании назвали иной срок: презентация кроссовера, а также запуск модели в серию пройдёт до конца текущего года.

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