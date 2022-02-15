Maserati Grecale засветился на новых фото: премьера – в следующем месяце

Бренд Maserati принадлежит автогиганту Stellantis, который появился среди глобальных игроков авторынка в начале прошлого года. Продажи машин итальянской марки до прошлого года снижались в Европе в течение нескольких последних лет. Так, за «ковидный» 2020-ый клиенты купили 3435 машин, что почти на 40% меньше, чем в предыдущем году. Однако в 2021-ом у бренда на старосветском рынке был зафиксирован «плюс»: дилеры реализовали 4277 экземпляров, прирост по отношению в предыдущему году составил 24,5%.



На фото: прототип Maserati Grecale

Ещё в начале осени 2020 года в Maserati рассказали о работе над новым кроссовером, который в иерархии бренда окажется на ступеньку ниже Levante. Также производитель раскрыл наименование будущей новинки: модель решили назвать Grecale. Напомним, это имя она получила в честь грегаля – так называется сильный холодный северо-восточный ветер Средиземного моря. Ранее компания уже объявляла дату премьеры – 16 ноября 2021-го, однако в итоге дебют было решено перенести (в компании отметили, что причиной стал глобальный дефицит микрочипов).

В октябре сообщалось, что премьера Maserati Grecale пройдёт весной, теперь в компании раскрыли дату презентации новинки – модель лишится камуфляжа 22 марта 2022-го. Кроме того, на официальном пресс-сайте бренда были опубликованы новые фотографии SUV: прототип на них по-прежнему скрыт с помощью маскировочной плёнки.



Судя по новым и более ранним снимкам, передняя часть нового паркетника получит такую же крупную и растянутую в горизонтальном направлении широкую фирменную решётку радиатора, как и у актуальных моделей бренда. Корма и профиль Grecale напоминают уменьшенную версию кроссовера Levante. Автомобиль оснастили диффузором и выхлопной системой с четырьмя патрубками (по два с каждой стороны нижней части заднего бампера).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основу новинки Maserati ляжет платформа Giorgio, эта «тележка» знакома нам по Alfa Romeo Stelvio и Giulia (в дальнейшем её отправят в отставку). По предварительным данным, топовая версия Grecale получит 3,0-литровый «битурбомотор» V6 серии Nettuno собственной разработки Maserati: таким же оснащается суперкар MC20, где он выдаёт 630 л.с. (максимальный крутящий момент – 730 Нм), но, вероятно, для SUV отдачу урежут. Двигатель идёт в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач DCT с двумя сцеплениями. Кроме того, не исключено, что у кроссовера будет «мягкогибридный» вариант с 2,0-литровым четырёхцилиндровым «турбомотором». Позже, возможно, появится и полностью электрическая модификация Grecale.



Серийное производство нового кроссовера Maserati будет налажено на заводе Stellantis, который находится в Кассино (Италия): здесь сейчас выпускают родственные модели марки Alfa Romeo (она также принадлежит автогиганту Stellantis). Ожидается, что Grecale поступит в продажу в 2023 модельном году.

Ранее дизайнер Kolesa.ru представлял, как будет выглядеть Maserati Grecale: рендерные изображения будущей новинки мы публиковали летом прошлого года. О том, совпали ли представления художника с реальностью, мы узнаем уже совсем скоро.

