Итальянская компания готовит кроссовер, который встанет на ступеньку ниже модели Levante. Пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, мы решили представить, как он будет выглядеть.

Первым и единственным пока кроссовером итальянского бренда является Levante, который дебютировал в марте 2016 года на Женевском автосалоне, а в прошлом году получил рестайлинг. Он стал своего рода серийной версией концепта Maserati Kubang, продемонстрированного в 2011 году во Франкфурте. Теперь же компания планирует расширить модельный ряд за счёт более компактного кроссовера, который получит имя Grecale в честь сильного холодного северо-восточного ветра Средиземного моря. Как видно на фотографиях закамуфлированных образцов, по внешнему виду он будет достаточно сильно перекликаться с Levante, однако будет и ряд заметных отличий. Спереди основным из них станут фары, которые получат округлую форму и будут вытянуты по вертикали. Решётка имеет традиционную для Мазерати форму, в бампере расположится пара крупных воздухозаборников по краям.

Форма бокового остекления практически идентична старшему кроссоверу, однако Grecale получит глухие задние стойки без окон. Ещё одним существенным отличием более компактной модели станут оконные рамки на дверях, которые отсутствуют на Levante и других моделях Maserati, и оригинальные дверные ручки. Сзади появятся узкие горизонтальные фонари, визуально объединённые хромированным молдингом.

Grecale будет построен на платформе Georgio, которую также используют Alfa Romeo Giulia и Stelvio (обе компании принадлежат автогиганту Stellantis). Данных о моторной гамме пока нет, можно предположить, что новинке достанется двигатель от самой мощной версии Stelvio, а именно битурбомотор 2.9 V6. На топовой модификации Stelvio Quadrifoglio он развивает 510 л.с. и 600 Нм крутящего момента, комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также есть вероятность, что Grecale получит 2-литровый 4-цилиндровый турбомотор мощностью 330 или 350 л.с. в зависимости от модификации.

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

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Сегодня в России единственный пока кроссовер Maserati Levante предлагается с одним мотором – бензиновым 6-цилиндровым 3.0 мощностью в 350 л.с. Модель комплектуется 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, минимальная стоимость составляет 7 735 000 рублей.

Кстати, весной этого года Levante также обзавёлся гибридной версией.