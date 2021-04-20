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Кроссовер Maserati Levante обзавелся гибридной версией, как у Ghibli

20.04.2021 124 0 0

Итальянская марка продолжает электрификацию модельного ряда. Первым рынком для бензоэлектрической версии паркетника станет Европа.

 

Предшественником кроссовера Maserati был концепт Kubang, представленный в 2011 году на автосалоне во Франкфурте. Серийную модель, созданную по его мотивам, показали только весной 2016-го: дебют состоялся на Женевской автовыставке. Она получила название Levante и всё также находится в линейке итальянского бренда (скромное обновление кроссовер получил в прошлом году). Производство автомобиля налажено на заводе в Турине.

На фото Maserati Levante Hybrid

﻿По итогам 2020 года Maserati Levante разошёлся в Европе тиражом в 2184 экземпляра, что на 33,6% меньше, чем годом ранее. Однако экологические нормы в Старом свете продолжают ужесточаться, что вынуждает автопроизводителей обращаться к электрификации. Не стал исключением и бренд Maserati (принадлежит автогиганту Stellantis). Первой моделью марки, которая получила гибридную версию, стал седан Ghibli (модификацию представили летом 2020-го). Теперь же настала очередь кроссовера Levante.

Гибридный Levante представили на открывшемся Шанхайском автосалоне. Силовую установку кроссовер позаимствовал у седана Ghibli, в её основе – бензиновый четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 2,0 литра, этот двигатель находится под капотами Alfa Romeo Giulia и Stelvio (марка тоже принадлежит Stellantis). У мотора есть турбокомпрессор, электрический наддув eBooster и стартер-генератор (оба работают от 48-вольтовой электросети). Совокупная отдача гибридной системы составляет 330 л.с., а максимальный крутящий момент – 450 Нм.

Гибридная система работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Отметим, у бензоэлектрического седана Ghibli задний привод, а у новой версии кроссовера Levante – колёсная формула 4x4 и самоблокирующийся задний дифференциал. Литий-ионный аккумулятор расположили сзади, при этом объём багажника остался прежним – он составляет 580 литров.

В Старом свете гибридный Levante по первому времени будет выполнять роль альтернативы дизельной версии кроссовера, а позднее станет её заменой (вариант, работающий на «тяжёлом» топливе, отправят в отставку). Пока что же он в линейке присутствует: речь идёт о 3,0-литровом V6 с отдачей в 275 л.с. (600 Нм). Снаряженная масса у дизельного кроссовера составляет 2205 кг, а у гибридного – 2090 кг.

Выигрывает новая модификация и по разгону с места до «сотни»: ей на это упражнение нужно всего 6 секунд, тогда как Levante с дизелем укладывается только в 6,9 секунды. Кроме того, «подросла» также максимальная скорость: у новинки она превышает 240 км/ч, а у исполнения на тяжёлом топливе составляет 230 км/ч.

Отметим, в актуальной моторной гамме кроссовера Maserati Levante есть также бензиновые моторы V6 (430 л.с., 580 Нм) и V8 (530 л.с. и 580 л.с., в обоих случаях – 730 Нм). Топ-версия Trofeo первую «сотню» набирает за 3,9 секунды, а максимальная скорость равна 304 км/ч.

Визуально гибрид почти не отличить от «обычных» версий, у него имеются только декоративные элементы синего цвета и дополнительный вариант в палитре кузова (Azzurro Astro). В салоне изменений нет. Сейчас европейские дилеры уже начали принимать заявки на новинку, живые продажи на старосветском рынке начнутся летом текущего года.

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