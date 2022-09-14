Maserati раскрыла внешность нового бензинового GranTurismo с мотором V6

Новый Maserati GranTurismo уже знаком нам по электрической версии Folgore , а вот бензиновое купе показано впервые — можно посмаковать дизайн и пропорции. Полноценная премьера ожидается в ближайшие недели, но уже известно, что мотора V8 у нового спорткара не будет — только V6.

Ожидание Maserati GranTurismo второго поколения несколько затянулось, ведь предшественник был снят с производства ещё в конце 2019 года, то есть уже более 2,5 лет место туристической спортивной модели в продуктовой линейке Maserati вакантно. В марте итальянская марка опубликовала первые фотографии электрического купе GranTurismo Folgore в камуфляжной обёртке, а в начале сентября грядущую батарейную новинку показали на видео уже без маскирующих наклеек. Теперь же пресс-служба Maserati предлагает нам взглянуть на фотографии бензиновой версии GranTurismo и сообщает, что под капотом у неё будет 3,0-литровый битурбомотор V6 Nettuno, уже знакомый нам по суперкару Maserati MC20 и кроссоверу Grecale.

Бензиновый Maserati GranTurismo анонсирован в двух версиях — Modena и Trofeo. Ожидается, что версия Trofeo предложит как минимум 600 л.с. (на Maserati MC20 двигатель V6 Nettuno выдаёт 630 л.с.). Между тем трёхмоторная силовая установка электрической версии Folgore выдаёт свыше 1200 л.с., благодаря чему купе может разогнаться до 100 км/ч за 2,7, а максимальная скорость превышает 320 км/ч. Ожидать такой же динамики у бензинового GranTurismo не стоит, цифры будут менее впечатляющими.



Предыдущее поколение GranTurismo оснащалось более статусным атмосферным V8 с рабочим объёмом 4,2-4,7 л в зависимости от года выпуска и мощностью от 405 до 460 л.с. Клиенты Maserati были бы рады увидеть мотор V8 и на новом GranTurismo, но в свете курса на повышение эффективности и постепенное «озеленение» на новых моделях Maserati его не будет.



Maserati A6 1500 и Maserati A6G-54 в кузовом от ателье Allemano

Как бы в оправдание уменьшения количества цилиндров Maserati вспоминает о своей первой дорожной модели класса GranTurismo — купе A6 1500: оно дебютировало весной 1947 года (в этом году отмечали 75-летний юбилей), буква А в обозначении отсылает к основателю компании Альфьери Мазерати, цифра 6 — к числу цилиндров рядного 1,5-литрового мотора, ведущего свою родословную от гоночного автомобиля Maserati 6CM из второй половины 30-х. У модели А6 впоследствии было множество кузовов и модификаций, но цилиндров всегда было шесть, в том числе у наиболее поздней версии A6G-54, что выпускалась до 1957 года.



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Напомним, что к 2030 году Maserati планирует полностью избавиться от ДВС, то есть в следующем десятилетии будет выпускать только электромобили, при этом уже в 2025 году у каждой модели Maserati будет электрическая версия с приставкой Folgore (переводится с итальянского как «молния»). Исключение составит седан Ghibli, производство которого прекратится в 2024 году и у которого не будет прямого наследника.



Купе GranTurismo нового поколения и пока ещё ни разу не засвеченный родственный кабриолет GranCabrio будут выпускаться на заводе Fiat Mirafiori в Турине. Бензиновый GranTurismo полностью рассекретят в ближайшие недели, а вот полноценная премьера электрического GranTurismo Folgore ожидается только в следующем году.

