Maserati избавится от седана Ghibli и мотора V8, а седан Quattroporte станет меньше

Лакшери-марка Maserati, входящая в состав корпорации Stellantis, сократит линейку седанов, так как фокус потребительского интереса всё больше смещается на кроссоверы. Производство Ghibli прекратится в 2024 году, ему на смену придёт новый, уменьшенный Quattroporte.

Нынешнее третье по счёту поколение Maserati Ghibli выпускается с 2013 года. Предыдущие два поколения Ghibli были двухдверными спорткарами, но в начале прошлого десятилетия руководство Maserati решило, что марке нужен полноценный конкурент BMW 5 серии и отдало имя Ghibli бизнес-седану, который является, по сути, уменьшенной версией флагманского представительского Quattroporte — у двух седанов общая платформа и линейка двигателей. Несмотря на солидный возраст, расходится Ghibli неплохо: в прошлом году Maserati реализовала в мире 24 269 автомобилей, 59% этого объёма пришлись на кроссовер Levante, 33% — на Ghibli.

Maserati Ghibli

Стоит ли «убивать» модель, на которую приходится треть спроса марки? Конечно, нет! По сути, никакого «убийства» не будет, а будет замещение: как сообщает австралийский журнал Drive со ссылкой на главу подразделения Maserati Australia Гранта Барлинга, в новой стратегии развития марки нет места для двух седанов, поэтому останется только один, а именно Quattroporte, поскольку имя Quattroporte более раскрученное, чем Ghibli. При этом Quattroporte понизят в классе: в новом поколении, которое появится к 2025 году, это будет седан бизнес-класса (Е), а не представительского (F).



Maserati Ghibli

В 2025 году на рынок также выйдет полностью новое поколение флагманского кроссовера Levante. Известно, что он и, видимо, соплатформенный новый Quattroporte будут иметь электрическую силовую установку. Будут ли у этих моделей «углеводородные» версии, хотя бы в виде plug-in гибридов, пока неизвестно. К 2030 году Maserati планирует полностью избавиться от ДВС, так что если новые гибридные Quattroporte и Levante появятся, то проживут на конвейере недолго.



Maserati Ghibli

Вместе с нынешними поколениями Ghibli, Quattroporte и Levante марка Maserati навсегда попрощается с мотором V8, сейчас топ-версии этих моделей оснащаются 3,8-литровым наддувным агрегатом F154 производства Ferrari, на машинах с трезубцем на капоте он выдаёт до 598 л.с. Между тем в 2020 году у Maserati появился свой более компактный 3,0-литровый битурбомотор V6 Nettuno: первым его получил суперкар Maserati MC20 (630 л.с.), вторым — среднеразмерный кроссовер Grecale (530 л.с.), следующие на очереди — купе GranTurismo и кабриолет GranCabrio нового поколения. Очевидно, что если у новых Quattroporte и Levante будут «углеводородные» версии, то с этим же мотором.



Maserati Ghibli

Напомним, что к 2025 году все модели Maserati будут предложены в виде электромобилей с приставкой Folgore (переводится с итальянского как «молния»), причём батарейные GranTurismo, GranCabrio и Grecale выйдут на рынок уже в 2023 году. Новый GranTurismo на официальных тизерных фотографиях был показан именно в версии Folgore, но бензиновые модификации точно будут.



Что до Ghibli, то это имя после 2024 года отправится в архив и, возможно, будет вновь востребовано в будущем на какой-нибудь новой батарейной модели Maserati.

