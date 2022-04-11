Maserati GranTurismo Folgore на новых фотографиях: за рулём — Карлос Таварес!

Глава корпорации Stellantis Карлос Таварес, в начале этого года раскритиковавший европейские власти за слишком сильное педалирование темы электромобилей, всё же решил лично поучаствовать в предпремьерном показе электрическое купе Maserati GranTurismo Folgore и проехался на нём по трассе Формулы Е, проложенной по улицам Рима.

Таварес скептически относится к форсированному переходу Европы на электромобили, указывая на значительные издержки для экономики и экологии, но при этом уверенно готовит к «озеленению» все марки, входящие в состав корпорации Stellantis. Maserati, напомним, полностью откажется от ДВС в 2030 году, а в 2025 году у каждой модели Maserati будет электрическая версия с приставкой Folgore (переводится с итальянского как «молния»).

В марте пресс-служба Maserati опубликовала первые официальные фотографии купе GranTurismo Folgore, но то были тёмные снимки на чёрном фоне, а теперь предсерийную машину выкатили на свет божий, на улицы Рима. Кузов электромобиля покрыт наклейками, скрывающими мелкие элементы дизайна, но общий стиль и пропорции оценить вполне можно. Батарейный GranTurismo имеет классические пропорции, свойственные моделям с ДВС вообще и купе GranTurismo прошлого поколения, снятому с производства в 2019 году.



У нового GranTurismo тоже будут версии с бензиновым мотором, но в качестве затравки Maserati продвигает именно электрическую Folgore, которая выйдет на рынок в 2023 году (дата премьеры пока не объявлена). Ещё в марте стало известно, что электрическое купе получит трёхмоторную силовую установку мощностью свыше 1200 л.с. и сможет набрать первую «сотню» менее чем за 3 с. Заявленная максимальная скорость — свыше 300 км/ч. 800-вольтовая электрическая архитектура позволяет рассчитывать на быструю зарядку между сессиями заездов во время трек-дней.



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Купе GranTurismo нового поколения и родственный кабриолет GranCabrio будут выпускаться на заводе Fiat Mirafiori в Турине, а модернизированная историческая фабрика Maserati в Модене сейчас изготавливает флагманский среднемоторный суперкар MC20, у которого тоже будет электрическая версия Folgore.



Также в марте Maserati представила среднеразмерный кроссовер Grecale и его электрическую версию Folgore, но если бензиновые Grecale поступят в продажу уже в этом году, то батарейный кроссовер придётся ждать до 2023-го. Флагманский седан Quattroporte и большой кроссовер Levante в следующем поколении тоже станут электромобилями.

