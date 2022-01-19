Глава Stellantis Карлос Таварес «наехал» на электромобили и эко-политику Евросоюза

Один из выдающихся современных топ-менеджеров в общении с журналистами изданий Les Echos, Handelsblatt, Corriere della Sera и El Mundo поставил под сомнение вклад электромобилей в борьбу с изменением климата и назвал массовый переход на них решением политиков, а не автоиндустрии.

Прошлым летом корпорация Stellantis (образована в начале 2021 года в результате слияния Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles) огласила свою электромобильную стратегию стоимостью 30 млрд евро, из которой можно было сделать вывод, что её руководство всецело поддерживает педалируемую западными политиками (особенно европейскими) экологическую доктрину. На самом деле всё не так гладко и многомиллиардные вливания в переформатирование автомобильной отрасли на электричество, по сути, носят добровольно-принудительный характер, что нравится далеко не всем её представителям, от топ-менеджеров до сборщиков на конвейере — есть ощущение, что всё идёт куда-то не туда.

Европейские власти всерьёз намерены к 2035 году ввести централизованный запрет на продажу новых легковых машин с ДВС, а экологические нормы Euro 7, которые должны вступить в силу после 2025 года, поставят крест на многих существующих моторах ещё раньше — их просто будет невозможно адаптировать под эти нормы, а разрабатывать новые двигатели уже нет смысла, если в 2035 году их всё равно запретят. Некоторые массовые марки (Ford, Renault), в том числе входящие в состав Stellantis (Opel, Peugeot), уже заявили о намерении полностью переключиться на электромобили, но, как оказалось, Карлос Таварес не считает такое решение правильным.

По мнению главы Stellantis, стратегия Евросоюза, предполагающая полный переход на электромобилей, несёт большие экологические, экономические и социальные риски. Таварес сообщил журналистам, что с нынешним состоянием европейской энергетики легковой электромобиль должен проехать примерно 70 тысяч км, чтобы компенсировать своим нулевым выхлопом оставленный в процессе производства углеродный след. К тому же, есть более простые и дешёвые способы (например, гибридные автомобили), позволяющие эффективно уменьшать антропогенные выбросы СО 2 .

Всё это, в общем, не новость: о сомнительной чистоте электромобилей и пользе гибридов уже говорили Polestar, Toyota и другие игроки автомобильной отрасли, подчёркивая тем самым, что европейские политики не очень-то разбираются в том, что регулируют, и в случае коллапса — экономического и/или социального — именно они понесут за учинённый бардак ответственность. Форсированный переход на «электрички» стоит слишком дорого: многие старые заводы придётся закрыть (Таварес пока обещает этого не делать), рабочих уволить и полностью перестроить цепочки поставок. Всё это плохо отразится на национальных экономках и финансовом здоровье крупных корпораций, платящих большие налоги (а также штрафы за невыполнение экологических нормативов) и дающие работу сотням тысяч человек.

На что рассчитывает Таварес, из опубликованных фрагментов интервью непонятно, — полагаем, что на смягчение спускаемых властями целевых показателей по «озеленению» отрасли, тем более что пока Stellantis на год-два отстаёт от основных конкурентов по темпам освоения электромобилей и объёмам их продаж.

Таварес однозначно прав в том, что у батарейных электромобилей есть альтернативы, и это не только гибриды, но и водородные машины (как электрические, так и с ДВС) и синтетическое топливо. А лучшим решением, на наш взгляд, была бы полная ревизия сомнительной теории глобального потепления и проистекающего из него эко-популизма, но эту махину уже вряд ли можно повернуть назад.

Между тем 1 марта Stellantis обещает огласить свой новый стратегический план. Что в нём может быть в свете вышесказанного, пока можно только гадать.

