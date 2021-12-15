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  • Денег ЕС на всех не хватит: Stellantis вовремя запустил в производство водородные фургоны

Денег ЕС на всех не хватит: Stellantis вовремя запустил в производство водородные фургоны

15.12.2021 83 0 0

Сборку водородных версий фургонов Citroen Jumpy, Opel Vivaro и Peugeot Expert организовали в опытом цеху OSV (Opel Special Vehicles) в немецком Рюссельсхайме, но в розничной продаже их пока нет.

 

В апреле корпорация Stellantis объявила о намерении к концу года наладить выпуск водородных однотонных фургонов, а летом с аналогичным заявлением выступила компания Renault, только она решила перевести на водородное питание более крупную коммерческую модель Master. Причина спешки понятна: Европейский альянс за чистый водород (создан в июле прошлого года с подачи Еврокомиссии) объявил о выделении 60 млрд евро в развитие водородной энергетики и сопутствующей инфраструктуры — этот недетский бюджет надо срочно осваивать. Вдобавок есть многомиллионные гранты и субсидии, выделяемые в рамках национальных водородных программ вроде Немецкой водородной стратегии.

Citroen e-Jumpy Hydrogen

Всё дело в том, что власти ЕС наконец поняли, что сделать экологически чистыми коммерческие автомобильные перевозки традиционным «батарейным» способом невозможно — батареи в расчёте на большие пробеги стоят слишком дорого, весят слишком много, а на их зарядку требуется слишком много времени. Водород представляется в этом смысле хорошей альтернативой: весит мало, заправляется за считанные минуты и на полных баках можно ехать хоть на край света. Но есть проблема — водородная инфраструктура находится в зачаточном состоянии, заправок мало, объёмы производства и поставок водорода пока не соответствуют мечтам Евросоюза о полной деркабонизации (изничтожении антропогенных выбросов СО2) к 2050 году. Поэтому обещаны большие финансовые вливания, и Stellantis вовремя, что называется, поймал водородную волну.

Устройство водородных Citroen Jumpy, Opel Vivaro и Peugeot Expert мы подробно разбирали в апреле на стадии их анонса. Напомним, что водородные фургоны делаются на базе электрических (их собирают во Франции), то есть имеют единственный тяговый электромотор на передней оси мощностью 100 кВт (136 л.с.). Прямо над ним размещается электрохимический генератор мощностью 45 кВт (61 л.с.). Штатное место АКБ занимают три композитных баллона, где под давлением 700 бар хранится 4,4 кг водорода, их полная заправка занимает всего три минуты. Под передними сиденьями располагается новая, компактная буферная литий-ионная батарея ёмкостью 10,5 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 50 км пробега по циклу WLTP. Водородная часть силовой установки даёт 350 км на одной заправке. Итого максимальный совокупный запас хода составляет 400 км. Не так уж и много, но это больше, чем у чисто аккумуляторного фургона с опциональной батареей ёмкостью 75 кВт·ч (в базе 50 кВт·ч), который может проехать на одной зарядке только 330 км.

Opel Vivaro-e Hydrogen

На вместимости фургонов водородные преобразования никак не сказываются: как и другие версии, они готовы взять на борт 5,3 либо 6,1 кубометра груза в зависимости от длины (4959 мм либо 5306 мм). Грузоподъёмность — 1000 кг (весной обещали 1100 кг), допустимая масса буксируемого прицепа — тоже 1000 кг. Максимальная скорость ограничена на уровне 130 км/ч.

Citroen e-Jumpy Hydrogen
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Citroen e-Jumpy Hydrogen
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Citroen e-Jumpy Hydrogen
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Серийные версии водородных фургонов получили имена Citroen e-Jumpy Hydrogen, Opel Vivaro-e Hydrogen и Peugeot e-Expert Hydrogen. Сборка «французов» в Рюссельсхайме началась 13 декабря, а Opel отчитался о первом готовом Vivaro-e Hydrogen ещё 9 декабря. Пресс-службы всех трёх марок утверждают, что имеют контракты на поставку водородных фургонов нескольким крупным заказчикам, но ни цены, ни объёмы поставок пока не названы. Понимать это надо так, что цены — большие, а объёмы, наоборот, маленькие, поскольку сборка ведётся в ручном режиме. На европейских потребительских сайтах Citroen, Opel и Peugeot водородных фургонов пока нет, а будут ли и если будут, то когда, пока неизвестно.

Peugeot e-Expert Hydrogen
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Peugeot e-Expert Hydrogen
2 / 3
Peugeot e-Expert Hydrogen
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Но, как говорится, лиха беда начало — европейская бюрократия работает медленно, но неотвратимо: рано или поздно водород станет в Европе обыденным топливом (несмотря на уверенность главы концерна Volkswagen в обратном), и кто первым застолбит территорию на рынке водородных машин, тот первым и снимет с него сливки — все затраты с лихвой окупятся.

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