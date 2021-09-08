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  • Батарейные планы Toyota: в два раза снизить стоимость и продлить ресурс до 30 лет

Батарейные планы Toyota: в два раза снизить стоимость и продлить ресурс до 30 лет

08.09.2021 274 0 0

Toyota довольно осторожно относится к электромобильной эйфории в автопроме и продолжает делать основную ставку на гибриды — в ближайшие десть лет они будут её основным продуктом в так называемом «зелёном» сегменте. Но к 2050 году японская компания хочет стать углерод-нейтральной, то есть от ДВС в любом случае откажется.

 

На этой неделе Toyota объявила о том, что инвестирует без малого 14 млрд долларов в разработку батарей нового поколения для электромобилей и гибридов. Задача на 2030 году — продать по всему миру 8 млн электрифицированных машин, под которыми понимаются гибриды, батарейные электромобили и водородные электромобили. Доля чистых «электричек» в структуре продаж должна составить 2 млн единиц — это не так уж много на фоне наполионовских планов в EV-сегменте корпораций GM, Stellantis и Volkswagen. Суммарная ёмкость батарей, которые Toyota будет производить сама или совместно с партнёрами, должна к концу текущего десятилетия достичь 200 ГВт·ч в год.

Основной приоритет при разработке новых батарей отдаётся ресурсу, надёжности и безопасности. Например, Toyota рассчитывает, что литий-ионная батарея в её первом массовом электромобиле bZ4X сохранит 90% исходной ёмкости через 10 лет службы. В более долгосрочной перспективе такой же ресурс должен быть обеспечен на протяжении 30 лет. Стоимость литий-ионных батарей к 2030 году планируется снизить вдвое.

Как и все ведущие автопроизводители, Toyota занимается разработкой батарей с твёрдым электролитом и уже проводит их полевые испытания на опытных образцах электромобилей. К сожалению, стоимость таких батарей пока очень высока, а ресурс, наоборот, невелик. Но работа с материалами позволит со временем решить обе проблемы — первые твердотельные батареи появится на серийных электромобилях и гибридах Toyota после 2025 года, точные сроки пока определить невозможно. Твердотельный электролит позволит поднять мощность и ёмкость батарей, радикально снизить время из зарядки. Основным партнёром Toyota в разработке таких батарей стала компания Panasonic — совместное предприятие Prime Planet Energy & Solutions заработало в прошлом году.

Что до обычных, безрозеточных гибридов, в производстве которых Toyota является безоговорочным лидером (с 1997 года реализовано более 18 млн единиц), то здесь японская компания хранит верность никель-металл-гидридным аккумуляторам, от которых другие автопроизводители давно отказались, как от устаревших. Toyota считает, что списывать такие батареи в архив рано, поскольку они простые и надёжные, при этом их конструкцию можно и нужно дорабатывать.

Toyota Aqua

В июле Toyota представила в Японии гибридный хэтчбек Aqua второго поколения с усовершенствованной никель-металл-гидридной батареей с биполярными электродами и сжатым водородом в качестве активного элемента. Эта батарея компактнее предыдущей и имеет вдвое большую мощность, благодаря чему автомобиль получилась более динамичным.

Toyota утверждает, что три гибридных автомобиля дают такой же эффект по снижению выбросов СО2, как один электромобиль. При этом в отличие от электромобилей гибриды можно продавать в странах, где нет и в ближайшее время не предвидится бурного развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. То есть в краткосрочной перспективе польза от гибридов может быть больше, чем от электромобилей. В России Toyota сейчас продаёт гибридные автомобили под премиальной маркой Lexus, а предлагать у нас доступные гибриды вроде той же Aqua пока невыгодно из-за особенностей госрегулирования рынка.

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