Младший брат Toyota Prius сменил поколение: без «кроссовера», зато с новой батареей

В Японии дебютировал компактный гибридный хэтчбек Aqua второй генерации. У модели теперь более «гладкий» дизайн экстерьера, салон стал солиднее. Кроме того, «пятидверка» первой получила новый аккумулятор.

Гибрид Toyota Aqua в строю с 2011 года, он считается младшим братом Приуса – в некоторых странах компакт даже носил имя Prius c («c» — это city), хотя начинка у машин в целом разная. Последний более-менее серьезный рестайлинг Аква пережила на родине в 2017-м, а теперь на домашний рынок выходит хэтч второй генерации. Смена поколений весьма кстати, ведь в Японии «пятидверка» растеряла покупателей: если в прежние годы она находила по 200 000 – 260 000 владельцев, то результат 2020-го – лишь 59 548 единиц, а с января по июнь 2021-го модель разошлась тиражом в 20 119 экземпляров (-42%).

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Хэтчбек переехал с платформы B на «тележку» GA-B, созданную в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). Напомним, на этой платформе также построены последний Yaris и паркетник Yaris Cross. У «второй» Aqua более жесткий кузов и новое шасси. При этом длина и ширина у машины прежние (4050 и 1695 мм соответственно), высота увеличена на 30 мм до 1485 мм, а колесная база теперь 2600 мм (было 2550 мм).



Новая Toyota Aqua. Белая машина – базовый хэтч, красная – топ-версия 1 / 2 Новая Toyota Aqua. Белая машина – базовый хэтч, красная – топ-версия 2 / 2

Облик сделали более плавным, острых граней почти нет, оптику тоже «сгладили», хотя фонари все так же задраны вверх. А вот кросс-версия с черным пластиком по кругу и рейлингами на крыше, которая была у «первой» Аквы, новой модели не досталась – по крайней мере, пока. Зато одновременно со стандартным хэтчем представлены сразу два варианта от придворного тюнинг-ателье Modellista: исполнение Garnish Style отличается наружным хромированным декором, у Aero Style – «оспортивленный» обвес.



Новая Toyota Aqua, версии от ателье Modellista. Вверху – Aero Style, внизу – Garnish Style

Салон стал солиднее: вместо круглых боковых дефлекторов отныне прямоугольные, экран мультимедийной системы возвышается над передней панелью, а не встроен в нее, кроме того, «приборка» теперь расположена перед водителем, тогда как у предыдущего хэтча она посередине. На смену традиционному рычагу коробки пришел джойстик – его разместили на центральной консоли. «В базе» — мультимедиа с 7-дюймовым планшетом, у которого по бокам есть кнопки и шайбы, дорогим же версиям положен дисплей диагональю 10,5 дюйма. Также в арсенале модели значатся: бытовая розетка на 1500 Вт, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения, автопарковщик.



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Хэтчбек получил новую гибридную установку, в ее состав вошли работающий по экономичному циклу Аткинсона трехцилиндровый бензиновый двигатель M15A-FXE 1.5, который выдает 91 л.с. и 120 Нм, и 80-сильный электромотор (141 Нм), модель имеет электромеханический вариатор. У предшественника – четырехцилиндровый бензиновый 1NZ-FXE аналогичного объема, его отдача составляет 74 л.с., максимальный крутящий момент – 111 Нм, а электродвигатель выдает 61 л.с. и 169 Нм.

За доплату для новой Aqua впервые доступен полный привод E-Four, у такого хэтча на задней оси есть отдельный электродвигатель: для базовой версии мощность составляет 5,3 л.с., для остальных – 6,4 л.с. E-Four помогает при трогании на скользком покрытии.



Новая Toyota Aqua

Самая дешевая «пятидверка» второй генерации укомплектована литий-ионной батареей на 4,3 А·ч, а вот у остальных трех версий новый биполярный никель-водородный аккумулятор емкостью 5,0 А·ч. Последняя батарея более мощная, у нее более компактные ячейки, также в чисто электрическом режиме Aqua сможет набрать более высокую скорость, чем модель предыдущего поколения. К слову, в Toyota утверждают, что хэтч стал первым серийным автомобилем с таким аккумулятором. Еще у новой Аквы есть режим Power+ с достаточно сильным уровнем рекуперации, с этим режимом управлять разгоном и торможением можно «в одну педаль». Ну и, наконец, в компании заявили, что «второй» хэтчбек на 20% экономичнее предшественника: средний расход топлива – 2,8 л/100 км (по циклу WLTC).



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Цена новой Toyota Aqua лежит в диапазоне от 1 980 000 до 2 598 000 йен, что эквивалентно примерно 1 355 000 – 1 778 000 рублей по актуальному курсу. Сроки появления хэтча на других рынках компания не озвучила, но в любом случае география продаж сократится: например, «пятидверку» — как раз под именем Prius c – уже убрали из США и Австралии, там «камбэк» не планируется. У нас же такой хэтч и вовсе не был представлен, да и старший гибрид «просто» Prius покинул РФ из-за низкого спроса.

