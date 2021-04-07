Polestar готовит полностью углерод-нейтральную модель и спортивный Polestar 2

Шведская марка Polestar, отколовшаяся от Volvo в 2017 году, объявила о намерении представить к 2030 году абсолютно климатически нейтральный электромобиль, то есть такой, который не будет выделять СО 2 не только во время эксплуатации, но и при производстве.

В сентябре прошлого года Polestar опубликовала отчёт о реальном влиянии электромобилей на окружающую среду и на собственном примере показала, что сегодня выпуск электромобилей сопряжён с огромными антропогенными выбросами СО 2 , превышающими таковые при выпуске моделей с ДВС. Для сравнения взяли электрический кросс-лифтбек Polestar 2 и родственный бензиновый кроссовер Volvo XC40: при их производстве в атмосферу выбрасываются 24 т и 14 т СО 2 соответственно, и чтобы компенсировать эту разницу электромобилю нужно проехать не менее 50 тысяч километров при условии зарядки от экологически чистых источников энергии (в частности ветряков).

Тогда же Polestar призвала других производителей электромобилей к открытости и переходу к действительно экологически чистому бизнесу, но на призыв пока никто не откликнулся (по крайне мере, никто не стал публиковать данные по выбросам СО 2 при производстве своих «зелёных» моделей), и Polestar снова решила подать всем пример: она первой в отрасли заявила о намерении разработать к 2030 году полностью углерод-нейтральный электромобиль. При этом компания, похоже, пока сама не знает, как именно она собирается справиться с этой задачей. В пресс-релизе сказано лишь о необходимости «всё подвергать сомнению» и «выходить за рамки того, что сегодня возможно»…

В рамках общеевропейского климатического дискурса предложенная Polestar идея очень похвальная: прогрессивная общественность, считающая своим главным врагом и врагом природы вообще не миллионы тон пластикового мусора и рост нищеты в мире, а именно антропогенный СО 2 , поддержит Polestar морально и, возможно, материально.

Идейная борьба пока удаётся Polestar лучше коммерческой: за три года Polestar не смогла стать сколь-нибудь заметным игроком на рынке электромобилей, столкнулась с серьёзными проблемами с качеством дебютной электрической модели Polestar 2 (Polestar 1 — это plug-in гибрид) и запретом на продажи во Франции из-за схожести своего логотипа с логотипом Citroen.

Прошлой осенью Polestar анонсировала серийную версию концепта Precept: большой седан будет выпускаться в Китае на новом углерод-нейтральном предприятии в Чэнду, но не раньше чем через три года.

Что до ближайших новинок, то гендиректор Polestar Томас Ингенлат постит в своей страничке в Инстаграме фотографии спортивной версии Polestar 2 с заниженной подвеской и 21-дюймовыми колёсами. В описании — только хештеги, в том числе #tuning, #oehlins и #brembo. Мы это понимаем, как доработку ходовой части при неизменной силовой установке. Напомним, что сейчас серийный Polestar 2 оснащается двумя электромоторами (один на передний оси, второй на задней) совокупной мощностью 300 кВт (408 л.с.) и может разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с. Как тюнинговавать электромоторы, непонятно, а вот по части подвесок у Polestar накоплен большой опыт ещё во времена работы под крылом Volvo.

Между тем Volvo в начале марта объявила, что к 2030 году полностью откажется от ДВС. То есть после 2030 года сущностная разница между моделями Volvo и Polestar окончательно исчезнет, и Polestar останется уповать только на желанную углерод-нейтральность.

