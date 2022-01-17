Punch превратит дизельные двигатели в водородные. Старт производства — в 2024 году

Бельгийская Punch Group (так сама, что поставляет автоматические коробки на УАЗ) готовит к производству семейство водородных ДВС, основанных на дизельных двигателях General Motors. Такая конверсия позволит ускорить переход коммерческих автомобилей в Европе на экологически чистое топливо.

Мы уже не раз рассказывал о том, что водород, вопреки скепсису главы концерна Volkswagen, — единственная возможность относительно быстро сделать автомобильные грузоперевозки экологически чистыми. Магистральный электрический тягач классической конструкции — это огромная, тяжёлая (снижает грузоподъёмность машины) и очень дорогая батарея, на зарядку которой требуется много времени и энергии. Водородный тягач весит примерно столько же, сколько и дизельный, заправляется за считанные минуты и едет на одной заправке сотни километров при любой нагрузке и погоде.

Власти Евросоюза в прошлом году плотно взялись за водородную энергетику вообще и её применение в автомобильной промышленности в частности. В развитие водородной инфраструктуры вкладываются миллиарды евро, к 2030 году водородные заправки на европейских трассах будут встречаться каждые 150 км. Разворот европейской экономики в сторону водорода сопровождается появлением водородных стартапов и выходом на рынок коммерческих водородных моделей первой волны, в том числе конверсионных — например, от Stellantis и Renault.

Бельгийская Punch Group тоже впряглась в водородную гонку, при этом она делает ставку не на дорогие электрохимические генераторы, а на старые добрые двигатели внутреннего сгорания. В прошлом году после долгих уговоров Punch Group выкупила у GM ненужный ей центр разработок двигателей в итальянском Турине, сохранила работающий здесь коллектив из 700 с лишним человек и теперь хочет использовать их опыт для разработки ДВС нового поколения — водородных.

Основатель и гендиректор Punch Group Гидо Дюмари рассказал в интервью изданию Automotive News Europe, что намерен начать выпуск водородных ДВС уже в 2024 году и обещает большое разнообразие — мощность от 80 до 400 кВт (от 109 до 544 л.с.). На вершине линейки будет водородная конверсия джи-эмовского 6,6-литрового турбодизеля V8 Duramax (на заглавной фотографии), который был разработан здесь, в Турине, и на который у Punch есть права на реализацию везде кроме США. Более простые и массовые 4-цилиндровые (2,0 л) и 6-цилиндровые (3,0 л) двигатели разрабатываются по модульному принципу с единой 0,5-литровой камерой сгорания. Будет и совсем маленький, 1,5-литровый вариант с тремя цилиндрами, но сильно после 2024 года.

Punch планирует предлагать свои водородные ДВС в первую очередь для крупных коммерческих автомобилей, где инженерам-компоновщикам есть где развернуться. Сам водородный двигатель по конструкции несильно отличается от дизельного, но из-за высокой скорости сгорания в него необходимо впрыскивать воду, что повышает требования к коррозионной стойкости материалов. В теории к водороду можно адаптировать и бензиновый двигатель, но Дюмари говорит, что Punch берёт за основу дизели, так как у них больше ресурс, а для коммерческих машин это очень важно.

Площадка для выпуска водородных ДВС пока не выбрана, но Дюмари уверен, что с лёгкостью найдёт в Европе ненужный завод по производству дизельных двигателей, ведь продажи дизельных машин в Европе в последние годы под давлением экологической повестки стремительно падают. Сохранение хотя бы одного завода по производству дизелей — это социальное благо, по мнению Дюмари: рабочие останутся при деле, при этом новые двигатели будут экологически чистыми, как того хотят европейские власти.

Перевод на водород легковых машин тоже возможен, но не является приоритетной задачей, считает Дюмари. Легковушка с водородным ДВС, по его словам, требует примерно 100 л внутреннего объёма для размещения композитного бака с водородом — это серьёзный вызов для компоновщиков. В привязке к легковушкам Punch вдобавок экспериментирует с супермаховиками в качестве накопителей энергии, но это отдельная большая история. Главное сейчас — оперативно адаптировать наработки GM по части дизелей к водородному питанию и выпустить двигатели на рынок.

Добавим, что в декабре прошлого года Toyota анонсировала водородные ДВС и даже сделала экспериментальную водородную версию хот-хэтча GR Yaris, но сроков запуска в серийное производство таких двигателей японская компания пока не называла.

