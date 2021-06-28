Hopium Machina: водородный конкурент Tesla Model S из Франции вышел на тесты

С компанией Hopium мы впервые познакомились в октябре прошлого года, когда она заявила о своём намерении спасти нашу планету от глобального потепления с помощью водородных электромобилей. Основал эту компанию французский гонщик и предприниматель Оливье Ломбар, большой энтузиаст водородной энергетики. Он же учредил Hydrogen Motive Company (HMC), которая будет производить водород для электромобилей Hopium с помощью экологически чистых источников энергии — солнца и ветра.

Первой моделью Hopium станет седан Machina, который в прошлом году существовал только в виде компьютерных картинок, а теперь уже воплощён в «металле» и ездит: во время натурных тестов на французском автодроме Лина-Монлери с профилированными поворотами Machina в статусе прототипа Alpha 0 сумела разогнаться до 200 км/ч. Не бог весть какое достижение, но прогресс, который компания Hopium совершила чуть больше чем за полгода, впечатляет. Кроме того, по данным немецкого журнала auto motor und sport, производство Machina начнётся раньше, чем предполагалось изначально — в 2025, а не 2026 году.



Hopium уже принимает заказы на первую партию Machina в 1000 экземпляров: для бронирования нужно внести 410 евро предоплаты, а полная цена будет начинаться с отметки 120 тысяч евро, то есть на уровне топовой Tesla Model S Plaid, которая сейчас стоит во Франции 129 990 евро. С потребительской точки зрения, единственным очевидным преимуществом французской машины над американской является возможность быстрой заправки: она займёт всего три минуты, при условии, конечно, если вы найдёте водородную АЗС — во Франции таких пока всего 25.



Технические характеристики Hopium Machina представлены лишь в общих чертах: мощность силовой установки — 500 л.с., дальность хода на одной заправке — 1000 км, максимальная скорость — 230 км/ч. На картинке платформы видно, что электрохимический генератор расположен спереди. Водород хранится в двух баллонах: основной расположен продольно в центральном тоннеле, а второй, маленький, — поперечно над задней осью. Выступ на полу перед задней осью — это компактная буферная АКБ.



Окончательный вариант Hopium Machina стартап намерен представить в первом квартале следующего года — тогда же, вероятно, будут объявлены и более подробные технические характеристики.



Добавим, что водородная тема сейчас занимает не только стартапы, но и многие крупные автомобильные компании (BMW, GM, Great Wall, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Stellantis, Toyota). Только Tesla и Volkswagen открыто выступают против водородных машин, называя их слишком сложными и бесперспективными. Тем не менее именно водород представляется сегодня единственной возможностью электрифицировать коммерческие автомобили, которые ежедневно проезжают сотни и даже тысячи километров и не могут часами простаивать у розеток.

