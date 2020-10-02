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  • Hopium для народа: водородная Machina спасёт планету от глобального потепления

Hopium для народа: водородная Machina спасёт планету от глобального потепления

02.10.2020 34 0 0

Встречайте новую автомобильную марку из Франции — Hopium. Она будет выпускать водородные автомобили, действующий прототип первой модели по имени Machina покажут летом следующего года.

 

Французский автопром недавно уже пополнился двумя спортивными марками — Lesage и возрождённой Delage, а Hopium немного из другой оперы — это водородный стартап, за которым стоит 29-летний французский гонщик и предприниматель Оливье Ломбар, который в 2011 году стал самым молодым победителем суточного марафона в Ле-Мане.

Hopium является подразделением Hydrogen Motive Company (HMC), водородной энергетической компании, также основанной Ломбаром. Она будет снабжать будущие автомобили Hopium водородом, причём при его производстве HMC обещает не оставлять углеродный след, то есть, вероятно, рассчитывает на ветряки и солнечные электростанции. Глобальная задача HMC — избавить планету Земля от антропогенных выбросов СОи парникового эффекта, негативное влияние которых, мягко говоря, не бесспорно.

Ломбар мечтает пересадить человечество на экологически чистые автомобили. Батарейные электромобили к таковым отнести сложно (много СО2 выбрасывается в атмосферу при их производстве и непонятно, как утилизировать выработавшие свой ресурс батареи), и лучшим вариантом видятся машины с электрическими силовыми установками на базе водородных топливных элементов.

Представленный на этой неделе в виде виртуальной модели седан Machina станет первенцем и флагманом марки Hopium, его «живой» прототип покажут в июне 2021 года, а в производство запустят только в 2026-м. Известно, что мощность его силовой установки составит 500 л.с., запас хода на одной заправке — 1000 км, процесс заправки будет занимать всего три минуты. Других подробностей пока нет, можно лишь наслаждаться дизайном, весьма изящным на фоне американских Tesla Model S и Lucid Air.

Добавим, что водородная тема в последнее время вновь находится на подъёме: General Motors подвизалась выпускать водородные пикапы Nikola Badger, компания Jaguar Land Rover запустила водородный проект Zeus, в Австралии появилась водородная автомобильная компания H2X, в США — Hyperion Motors

Водород представляется особенно перспективным в сфере коммерческих перевозок: батарейные грузовики — это очень тяжело и очень дорого, а водород обеспечивает желанную лёгкость и дальнобойность. При достаточном субсидировании правительствами развитых стран водородной инфраструктуры дела у водородный стартапов могут пойти в гору — на то, видимо, HMC и рассчитывает.

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