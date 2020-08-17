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  • Суперкар возрождённой марки Delage оказался менее мощным, чем планировалось

Суперкар возрождённой марки Delage оказался менее мощным, чем планировалось

17.08.2020 122 0 0

Легендарная французская марка не производит автомобилей с 1953 года, но мелкосерийный гибридный суперкар D12 должен вернуть её к жизни. Его производство планируется начать в следующем году.

 

За возрождением марки Delage стоит Лоран Тапи из известной во Франции семьи предпринимателей. Он договорился с наследниками основателя фирмы Луи Деляжа из клуба Les Amis de Delage о правах на использование марки. Оригинальную эмблему понесёт двухместный суперкар D12 с тандемной посадкой и формульными технологиями.

Закрытая презентация предсерийного прототипа Delage D12 для потенциальных клиентов состоялась ещё в декабре прошлого года, в июне о машине раструбила французская пресса, а на днях были скорректированы технические характеристики. Если в июне сообщалось, что гибридная силовая установка Delage D12 будет выдавать максимальные 1247 л.с., то теперь речи идёт максимум о 1115 л.с. для машины в версии GT, что весит 1400 кг, и 1024 л.с. для облегчённой версии Club (1310 кг).

Основу силовой установки в обоих случаях составляет 7,6-литровый атмосферный V12 мощностью 990 л.с., а разница сводится к мощности встроенного в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач электромотора. Изначально планировалось использовать два электромотора (потому и заявлялась бóльшая мощность), но в итоге решили остановиться на одном. Ведущие колёса – задние. Разгон до 100 км/ч будет занимать около 2,5 с.

Кузов и шасси выполнены из углепластика, подвеска – типа пуш-род «по кругу» с длинными горизонтальными рычагами (как у болидов Формулы-1). Место водителя с тремя большими экранами напоминает кабину истребителя, вместо руля – штурвал, но комфортными опциями автомобиль не обделён: заявлена в частности высококлассная аудиосистема Focal.

Лоран Тапи планирует выпустить всего 30 экземпляров D12 на исторической фабрике Delage в коммуне Курбевуа, но конкретных договорённостей с мэрией (здание является памятником архитектуры) на сей счёт пока нет.

Розничная цена автомобиля составит порядка 2 млн евро. Для сравнения скажем, что схожий по концепции американский 1250-сильный гибрид Czinger 21C будет стоить 1,7 млн долларов, при этом у Czinger уже есть работающий фирменный сайт и подробное техническое описание. Месье Тапи всё это только предстоит предъявить. В числе обещаний значится и рекорд круга на Нюрбургринге в классе дорожных суперкаров.

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