Новинки ×

Спорткары Lesage — французский ответ Caterham с двигателями Peugeot

10.06.2020 203 0 0

Молодая французская фирма Lesage Motors показала эскизы лёгкого открытого спорткара 01 в довоенной стилистике. Производство начнётся в следующем году, покупателям предложат бензиновую и полностью электрическую версии.

 

Сегодня есть много желающих выпускать ультрадорогие супер-, гипер- и ульракары из космических материалов по космическим ценам, а вот относительно доступных спортивных новинок выходит очень мало. Из более-менее успешных стартапов в условно бюджетном сегменте можно отметить американский Vanderhall Motor Works, что выпускает лёгкие трёхколесные машины, одновременно напоминающие Caterham Super Seven и Morgan 3 Wheeler. В эту же нишу метит французская фирма Lesage Motors, которую основал Бертран Лесаж, опытный конструктор гоночных автомобилей (спортпрототипы, раллийные версии дорожных машин, болиды для французской серии Lamera Cup и др.).

Сам Бертран Лесаж в гонках не участвовал и всегда очень жалел, что не может лично оценить свои творения, а потому закономерно пришёл к мысли о выпуске дорожных машин. Lesage Motors будет производить лёгкие спорткары в стилистике 20-х и 30-х годов прошлого века, хотя, судя по картинкам, на деле получился некий аналог послевоенного Lotus Seven и его современного правопреемника в лице Caterham, но есть, безусловно, и некое сходство с довоенными Bugatti.

Конструкция у спорткаров Lesage достаточно современная: в основе кузова — лёгкий алюминиевый каркас, подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу». Двигатель расположен спереди в пределах колёсной базы (2450 мм), ведущие колёса задние. Габаритная длина — 3,6 м. Окон и дверей не предусмотрено, из климатический удобств — только подогрев сидений. Передние дисковые тормоза имеют диаметр 304 мм, задние — 268 мм.

Первая модель Lesage — родстер с незамысловатым обозначением 01 — будет иметь две модификации. Бензиновая 01T получит 1,2-литровую «турботройку» PureTech производства Groupe PSA (155 л.с., 240 Нм) в паре с 6-ступенчатой МКП. Сухая масса Lesage 01T — 650 кг. Разгон до «сотни» — за 6,5 с, максимальная скорость — 170 км/ч. Цена — от 54 000 евро.

Электрический Lesage 01Е будет стоить от 62 500 евро. Его силовая установка также позаимствована у Groupe PSA, а точнее у электрически моделей на платформе CMP. Синхронный электромотор на постоянных магнитах выдаёт максимальные 100 кВт (136 л.с.) и 260 Нм. Батарея ёмкостью 50 кВт·ч обеспечивает до 340 км пробега на одной зарядке. Сухая масса Lesage 01Е — 950 кг, до 100 км/ч он разгоняется за 7,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.

Lesage Motors выпустит всего по 50 экземпляров 01T и 01Е, у каждого будет индивидуальная отделка. Приём заказов начнётся в сентябре, хотя оставить заявку на сайте можно уже сейчас. Сборка на собственной фабрике в провинции Берри и отгрузка первых готовых машин клиентам намечены на 2021 год.

Бертран Лесаж, как теперь можно в Европе, сильно озабочен экологией, а потому обещает компенсировать выпуск каждой бензиновой машины высадкой 200-метровой изгороди из кустарника, за которой обещает ухаживать на протяжении 15 лет.

На сайте Lesage Motors можно увидеть также эскизы будущих моделей с более современным дизайном, которые планируется выпустить в 2023 году. Одна из них напоминает знаменитый пляжный багги Meyers Manx на агрегатах VW Beetle.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

родстер Франция спортивные авто новинки

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Выбор больше, цены те же: гид по покупке Hyundai Solaris I Корейцы наверняка рассчитывали на успех, выводя на рынок Solaris в 2010 году, но вряд ли до конца представляли, насколько грандиозным он будет. Да, Solaris не был откровенно утилитарным, как... 116 1 0 10.06.2020
Статьи / Авто недели По правилам сбора в поход: стоит ли покупать Nissan Juke за 700 тысяч рублей В начале весны мы рассуждали о покупке кроссовера, главной особенностью которого была не проходимость, а яркая запоминающаяся внешность – то был Dodge Nitro. Но если «американец» – редкость... 4451 2 3 09.06.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Nissan Almera Classic В10 Во второй половине нулевых Almera Classic вызывала повышенное слюнотечение у тех, кто не мог позволить себе Focus или Mazda3, но не хотел ездить на Акценте или, боже упаси, Логане. Всё-таки... 3142 1 7 09.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 42934 9 14 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 29809 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 28263 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings