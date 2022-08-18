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Электрический Dodge Charger Daytona SRT: полный привод, рывки и акустический выхлоп

18.08.2022 40 0 0

Одной из главных премьер автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) стала предтеча электрических маслкаров марки Dodge — концепт Charger Daytona SRT. Серийная версия ожидается в 2024 году, она придёт на смену бензиновым Challenger SRT Hellcat и Charger SRT Hellcat.

 

Корпорации Stellantis, в состав которой входит марка Dodge, придётся постараться, чтобы пересадить петролхедов, обожающих классические маслкары с могучими V8, на новомодную «электричку». Судя по реакции публики на Dodge Charger Daytona SRT Concept, шансы есть, так как разработчики не поскупились на исторический цитаты и постарались сделать так, чтобы электромобиль давал при езде те же ощущения, что даёт мощный бензиновый спорткар.

Сразу скажем, что детального описания силовой установки, получившей название Banshee (Банши, привидение-плакальщица из ирландского фольклора), пока нет — известно лишь, что Charger Daytona SRT Concept имеет как минимум два электромотора, полный привод и 800-вольтовую архитектуру, которая позволит зарядить батарею достаточно быстро. Скорее всего, в основе концепта лежит анонсированная летом прошлого года модульная платформа STLA Large, которая предполагает до 800 км пробега на одной зарядке и до 900 л.с. совокупной мощности двигателей. По уровню динамики серийная версия электромобиля должна превзойти современные бензиновые масл-кары семейства Hellcat, что снабжаются компрессорным V8 мощностью свыше 700 л.с.

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Для Charger Daytona SRT Concept заявлено немало технический «фишек» — например, многоступенчатая электромеханическая трансмиссия eRupt, которая при переключениях обеспечит рывки и ощущение выстрела при ускорении, как у мощных бензиновых машин (обычно электрокары имеют ровный, линейный разгон, пусть и очень интенсивный).

Ещё более интересное изобретение — адаптивная акустическая система выхлопа Fratzonic, не имеющая практического смысла, но генерирующая при разгоне с помощью сжатого воздуха драматический звук громкостью 126 дБ, напоминающий рёв V8.

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Дизайн Dodge Charger Daytona SRT Concept явно вдохновлён самым знаменитым классическим купе Charger второго поколения (1968-1970 модельные годы) и его высокоскоростной версией Daytona, снабжённый носовым обтекателем и высоким антикрылом на корме.

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Антикрыла у электрического маслкара нет, но есть интегрированный в верхнюю переднюю часть кузова и прикрывающий воздухозаборники спойлер R-Wing, он же важный стилистический элемент, на который завязана передняя светотехника. Светящаяся трёхконечная эмблема Fratzog позаимствована у маслкаров Dodge периода 1962-1976 годов. 21-дюймовые колёса с креплением центральной гайкой тоже имеют ностальгический дизайн, но при этом их форма тщательно проработана с точки зрения аэродинамики. Наружного декора у кузова практически нет, разработчики хотели создать визуально чистый, нестареющий образ.

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В салоне, накрытом панорамной прозрачной крышей, четыре индивидуальных кресла с интегральными подголовниками и карбоновым декором. Передняя панель с драматичным светодиодным контуром имеет центральный 12,3-дюймовый мультимедийный экран и огромный 16-дюймовый изогнутый виртуальный щиток приборов, дополненный проекционным экраном шириной 8 дюймов. Большинство физических кнопок заменены сенсорными панели, но центральный тоннель выглядит довольно старомодно: селектор трансмиссии в форме рукоятки пистолета отсылает к классическим спорткарам Dodge, а рядом под крышкой находится красная кнопка запуска силовой установки.

Багажник — как у лифтбека, то есть большая крышка открывается вместе со стеклом, что делает электрическое купе довольно практичным и позволяет перевозить габаритные грузы, спинки задних сидений можно сложить вровень с полом.

Во время презентации представители Dodge подчеркнули, кто концепт в значительной степени повторяет уже утверждённый дизайн серийной модели, при этом пока неизвестно, сколько именно у неё будет версий. Американские СМИ (например, Autoblog) полагают, что электрический маслкар может быть предложен и как купе (2/3 двери) и как седан/лифтбек (4/5 дверей), а представители марки намекнули на возможность появления бюджетных версий с 400-вольтовой архитектурой, то есть, вероятно, без приставки SRT. В общем, ждём дальнейших подробностей, следите за новостями на нашем сайте.

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