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Новый Dodge Charger показался на первых официальных фотографиях

15.01.2024 292 0 0

По слухам, американский спорткар нового поколения предложат не только с несколькими электрическими силовыми установками на выбор, но и с 3,0-литровым бензиновым битурбомотором семейства Hurricane.

В минувшем декабре корпорация Stellantis завершила производство родственных купе Dodge Challenger и седана Dodge Charger, корни которых уходят в первую половину 2000-х и существовавшую тогда компанию DaimlerChrysler. На смену обоим бензиновым ветеранам придёт электрическая модель на модульной платформе STLA Large, анонсированная два года назад концептом Dodge Charger Daytona SRT. Электрический Charger будет предлагаться с несколькими электрическими силовыми установками на выбор, 400- и 800-вольтовыми — ожидается, что мощность полноприводной топ-версии составит порядка 900 «лошадей».

Между тем в октябре прошлого года американских журнал The Drive со ссылкой на инсайдеров сообщил, что новый Charger получит также традиционную, бензиновую силовую установку, а именно 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель Hurricane. Корпорация Stellantis эту информацию пока не подтвердила, но она кажется вполне правдоподобной, потому что спрос на относительно доступные бензиновые спорткары в США остаётся высоким, было бы глупо оставлять эту нишу на откуп Ford Mustang — у него сейчас просто нет прямых конкурентов, потому что корпорация GM уже тоже завершила производство Chevrolet Camaro шестого поколения и пока не подготовила ему замену.

На днях марка Dodge распространила через свои каналы в соцсетях первые снимки предсерийного Charger нового поколения и пообещала, что он будет доступен до конца текущего года, то есть до полноценной премьеры остались считанные месяцы. Предсерийная машина снаружи практически ничем не отличается от концепта двухлетней давности, фотографий салона пока нет.

Если у нового Чарджера действительно будут бензиновые версии, то поклонники американских масл-каров вздохнут с облегчением. Вряд ли решение о таких версиях было принято (если было) скоропостижно — просто оно тщательно скрывалось, чтобы подогреть ажиотаж вокруг прощальной серии Last Call ушедших поколений Challenger и Dodge. Обмана никакого нет, так как все машины серии Last Call имели двигатели V8 HEMI, на новом Чарджере их точно не будет, зато 3,0-литровый Hurricane, по слухам, имеет запас по форсировке вплоть до 1000 л.с., так что вряд ли клиенты будут разочарованы динамическими качествами новинки.

Вопрос о будущем имени Challenger пока остаётся открытым: фотографии предсерийного купе компания Dodge оставила без имени, но концепт назывался Charger. Нового большого седана у Dodge, вероятно, не будет или будет, но под другим именем — в архиве Dodge пылится много некогда легендарных и ныне невостребованных названий.

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