Stellantis избавился от «старичков» Dodge: в отставку отправлен седан Charger

О том, что пара автомобилей Dodge – седан Charger и купе Challenger – покинут линейку, стало известно ещё летом прошлого года: 2023 модельный год стал для них последним. Однако марка решила отправить их в отставку торжественно, поэтому запустила так называемую прощальную серию Last Call (в переводе с английского «последняя возможность» или «последний звонок»). В результате четырёхдверка появилась в спецверсиях Charger Super Bee, Charger R/T Scat Pack Swinger и Charger King Daytona.

На фото: Dodge Charger Scat Pack Widebody

Теперь официально завершена карьера Dodge Charger: с конвейера завода в Брэмптоне (Канада) сошёл финальный экземпляр, им стала версия седана Scat Pack Widebody, кузов окрашен в серый цвет Destroyer Gray. Отметим, четырёхдверка актуального поколения появилась в 2011 году, за прошедшие году она успела разойтись тиражом около 1,8 млн автомобилей.



Базовым для спорт-седана Dodge является 304-сильный двигатель Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, его крутящий момент равен 358 Нм. Средним и топовым версиям положены варианты V8 HEMI объёмом 5,7, 6,4 и 6,2 литра, максимальная отдача составляет 818 л.с. (959 Нм). В пару предлагается восьмиступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач, ведущие колёса – задние.



Ранее стало известно о том, что в отставку отправлен и масл-кар Dodge Challenger, последним экземпляром стал «горячий» вариант SRT Demon 170. Кроме того, на прошлой неделе свой жизненный путь окончательно завершил родственный Доджам большой седан Chrysler 300 (модификация 300C с мотором V8 покинула конвейер ещё в первой половине декабря).



Таким образом, автогигант Chrysler, которому принадлежат марки Dodge и Chrysler избавился от старой платформы: речь идёт о версии «тележки» Chrysler LD, на которой базировались четырёхдверки, а также о Chrysler LA, лежавшей в основе купе. Если проектам преемников перечисленных моделей официально дадут «зелёный свет», они получат новую платформу из актуального портфеля Stellantis.



По предварительным данным, у всех трёх отправленных на заслуженный отдых моделей будут преемники, причём во всем случаях – с полностью электрической «начинкой». Если говорить о «зелёном» Charger, то его прототип был представлен в августе 2022-го. Ожидается, что серийная версия будет во многом визуально похожа концепт Charger Daytona SRT.



Предполагается, что электрический спорткар получит 400-вольтовые и 800-вольтовые силовые установки, вероятно, все версии окажутся полноприводными, то есть у них будет не менее двух электромоторов (по одному на каждой оси). В первом случае у моделей будет два варианта базовой мощности 462 и 598 л.с., во втором – более 700 л.с. Ожидается, что серийная версия «электрички» дебютирует в 2024 году.