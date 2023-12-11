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  • Stellantis прощается с седаном Chrysler 300: топ-версия С уже снята с производства

Stellantis прощается с седаном Chrysler 300: топ-версия С уже снята с производства

11.12.2023 202 0 0

Выпуск остальных версий седана-долгожителя завершится до 31 декабря текущего года. Преемника у Chrysler 300 пока нет.

История Chrysler 300 началась в 1955 году: тогда эта крупная заднеприводная модель дебютировала в кузове хардтоп-купе. В 1957 году Chrysler 300 сменил поколение, его наиболее мощная версия с 6,4-литровым V8 HEMI получила индекс 300С, тогда же гамме появился кузов кабриолет. В начале 70-х Chrysler выпускал уже шестое поколение модели 300, затем нефтяной кризис надолго выбил «трёхсотку» из гаммы Chrysler. Индекс 300 вернулся в оборот лишь в конце 90-х, его присвоили не слишком успешной переднеприводной модели 300M, на смену которой в 2004 году пришёл ныне здравствующий заднеприводный седан.

Chrysler 300C образца 1957 года

Современный Chrysler 300 всегда находился в тени более массового и успешного соплатформенного родственника Dodge Charger, которому достался более крутой дизайн и наиболее мощные версии, однако и у «трёхсотого» была своя аудитория и свои поклонники.

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Последний в истории бензиновый Chrysler 300С была анонсирован осенью прошлого года как лимитированная топ-версия, оснащённая легендарным 6,4-литровым V8 HEMI (492 л.с., 644 Нм), мощными тормозами Brembo, самоблокирующимся дифференциалом, адаптивной подвеской, спортивным выхлопом и рядом косметических особенностей. Заметим, что за пределами Северной Америки, в том числе в России, индексом 300С обозначались все версии модели, а не только самые мощные.

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Chrysler пообещал выпустить только 2200 экзепляров прощального 300С, из которых 2000 шт. предназначались для США, 200 шт. — для Канады, вся партия была забронирована за 12 часов после старта продаж, а сегодня пресс-служба Stellantis сообщила, что последний Chrysler 300С красного цвета Velvet Red покинул конвейер завода в канадском Брамптоне (провинция Онтарио).

В производстве пока остаются менее мощные прощальные версии Chrysler 300S с моторами V6 и V8, а также регулярные «трёхсотки», но и их дни сочтены — в пресс-релизе сказано, что всё семейство будет снято с производства до 31 декабря этого года.

По слухам, на смену бензиновому Chrysler 300С после 2025 года придёт некий электрический преемник на платформе STLA Large, но ему, возможно, дадут другое имя.

Получается, что после Нового года в гамме Chrysler останется всего одна модель — минивэн Pacifica. Руководство Stellantis сейчас старается придумать для бренда Chrysler некое новое позиционирование, будет предпринята попытка сделать Chrysler более модным и привлечь к нему молодую аудиторию. Получится или нет, покажет время.

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