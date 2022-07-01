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  • Большим седанам — быть: электрический преемник Chrysler 300 ожидается в 2026 году

Большим седанам — быть: электрический преемник Chrysler 300 ожидается в 2026 году

01.07.2022 170 0 0

Корпорация Stellantis готовит электрическую смену «ветеранским» большим седанам Chrysler 300 и Dodge Charger, оба преемника будут базироваться на модульной электромобильной платформе STLA Large и смогут проехать 800 км на одной зарядке.

 

Слухи о том, что у Chrysler 300 будет преемник, циркулируют в СМИ с начала года, теперь же австралийский журнал Drive со ссылкой на имеющуюся у него инсайдерскую информацию сообщает, что новый большой седан Chrysler появится в 2026 году, а куда более важный для рынка новый Dodge Charger прибудет на два года раньше — в 2024-м.

В появлении нового Dodge Charger мало кто сомневался — сейчас это абсолютный лидер сегмента больших непремиальных седанов американского рынка, а вот Chrysler 300 продаётся в разы хуже. В первом квартале этого года Dodge Charger разошёлся в США тиражом 15 439 шт., Chrysler 300 — 2745 шт. Других моделей в означенном сегменте не осталось, производители-конкуренты из него ушли, полагая, что целевая аудитория больших седанов пересядет или уже пересела на кроссоверы. Относительно высокий спрос на Dodge Charger объясняется госзакупками (эту модель очень любит американская полиция) и наличием культовых спортивных версий, вплоть до монструозного 808-сильного SRT Hellcat Redeye Widebody.

Актуальный Chrysler 300

Chrysler 300 сегодня — рядовой, ничем не примечательный автомобиль, на рынке он присутствует аж с 2004 года, нынешний 2022 календарный и модельный год может стать для него последним, в связи с чем любителей больших американских седанов интересует, что же будет дальше. Chrysler вообще считается одной из самых слабых марок в современной обойме Stellantis, но глава корпорации Карлос Таварес ещё два года назад принял принципиальное решение дать всем шанс на развитие и Chrysler тоже его получил.

Актуальный Chrysler 300

К 2028 году Chrysler полностью переключится на электромобили, поэтому все ближайшие новинки будут электрическими, но их придётся подождать. Серийная версия кроссовера Airflow, представленного в начале этого года в виде прототипа, встанет на конвейер к 2025 году, а электрический преемник Chrysler 300 появится в 2026 году. После 2028 года модельный ряд Chrysler будет насчитывать более трёх позиций, компанию седану и кроссоверу, скорее всего, составит новый Voyager в виде большого кроссовера или кроссвэна.

Актуальный Chrysler 300

Что до преемника Chrysler 300, то он не обязательно получит такое же имя — в архиве у Chrysler масса красивых альтернатив. Платформа STLA Large, на которой будет базироваться электрический седан, подразумевает один или два электромотора мощностью от 150 до 330 кВт (от 204 до 449 л.с.) каждый, батарею ёмкостью от 101 до 118 кВт·ч и запас хода на одной зарядке до 800 км. В теории топ-версия нового Chrysler 300 может располагать мощностью до 900 л.с., но, полагаем, такой «заряд» скорее появится у родственного нового Dodge Charger, прямо ассоциирующегося с маслкарами.

Chrysler Airflow
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Chrysler Airflow
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Chrysler Airflow
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В плане дизайна новый Chrysler 300 будет куда более аэродинамичным и стремительным, чем нынешний чемоданообразный седан, третий (багажный) объём будет едва выделен, так что кузов вполне можно будет охарактеризовать как фастбек. В целом новый стиль Chrysler наглядно продемострировал кроссовер Airflow и, к счастью, американская публика по большей части встретила его хорошо.

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