Chrysler готовится расширить модельный ряд: у большого седана 300 может появится преемник

Марка Chrysler на сегодняшний день принадлежит автогиганту Stellantis: он был образован в начале прошлого года за счёт объединения французской группы PSA и итало-американского концерна FCA (используемые ранее названия теперь не применяются). В течение последних нескольких лет показатели продаж Chrysler на домашнем рынке до недавнего времени продолжали снижаться.



На фото: Chrysler Pacifica

Так, по итогам пострадавшего от коронавируса 2020 года американцы купили 110 464 машины: этот результат оказался на 13% меньше, чем в предыдущем году. Однако в прошлом году показатель продаж в Штатах неожиданно вырос: за 2021-ый клиенты купили 115 004 экземпляра, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Несмотря на рост результатов, зафиксированный в последнем квартале прошлого года, у Chrysler по-прежнему остаётся серьёзная проблема, она заключается в том, что модельный ряд бренда на данный момент составляют всего пара «стареющих» автомобилей: большой седан 300 и минивэн Pacifica. При этом в Stellantis не торопятся объявлять о скорых новинках, ранее в компании отмечали, что в 2022 и 2023 годах Chrysler линейку обновлять не будет.



На фото: Chrysler Voyager

﻿На прошлой неделе производитель подтвердил, что новая серийная модель марки появится ближе к 2025 году: об этом стало известно в ходе выставки CES, которая прошла в Лас-Вегасе (США), где был представлен концепт электрического кроссовера Chrysler Airflow. Предполагается, что следующей новинкой станет серийная версия, созданная на основе этого шоу-кара. При этом не исключено, что автомобилю оставят это возрождённое название, которая компания использовала в 1930-ых.



На фото: Chrysler 300

Теперь стали известны новые подробности о дальнейшей трансформации бренда. О них в интервью Automotive News рассказала глава Chrysler Кристин Фейелл. Судя по её словам, марка в дальнейшем намерена расширить собственный ряд автомобилей: в 2028 году в линейке окажется больше трёх моделей. Кстати, к этому году Chrysler по плану должен стать полностью «зелёным».



На фото: концепт Chrysler Airflow

Пока что известно лишь, что в дальнейшем Chrysler будет предлагать «совершенно новый ассортимент продукции», причём часть его составят «совершенно новые продукты, которых на сегодняшний день не существует», а другую часть – «продукты, которые сейчас числятся в сегментах, актуальных для компании». Судя по всему, в будущем модельном ряду американского бренда будут числиться преемники и минивэна Pacifica (может «переквалифицироваться» в кроссовер), и большого седана 300. Кроме того, в зарубежных СМИ не исключают того, что компания возродит Voyager, причём тоже как SUV.

Тем временем, в ближайшем будущем модельный ряд марки лишь продолжит сокращаться: так, производитель намерен прекратить выпуск актуальных седанов Chrysler 300 в конце 2023 года. Предполагается, что бренд «отметит» это событие с помощью машин лимитированной серии.

