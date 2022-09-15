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  • Прощальный Dodge Charger King Daytona: ретроспективный спортседан с 818-сильным V8

Прощальный Dodge Charger King Daytona: ретроспективный спортседан с 818-сильным V8

15.09.2022 146 1 0

Марка Dodge представила пятую по счёту лимитированную новинку из прощальной серии Last Call, посвящённой скорому окончанию выпуска культовых бензиновых моделей Charger и Challenger. Спортседан Charger King Daytona отдаёт дань памяти легендарной высокоскоростной гоночной версии купе Charger второго поколения, разработанной в конце 60-х.

 

В августе марка Dodge объявила о том, что 2023 модельный год станет последним для бензиновых моделей Charger и Challenger и запустила прощальную серию Last Call (переводится на русский как «последняя возможность» или «последний звонок»), она состоит из семи ретроспективных спецверсий, посвящённых наиболее ярким моделям из архива Dodge. В серии Last Call уже дебютировали Challenger Shakedown, Charger Super Bee, Challenger R/T Scat Pack Swinger и Charger R/T Scat Pack Swinger, а теперь представлен Charger King Daytona.

Dodge Charger Daytona 1969 года
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Dodge Charger Daytona 1969 года
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Dodge Charger Daytona 1969 года
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Среди всех когда-либо выпущенных Чарджеров купе второго поколения (1968-1970 модельные годы) считается сегодня наиболее знаменитым и ценным, именно на его базе в 1969 году была сделана высокоскоростная версия Daytona с длинным носовым обтекателем, воздушными карманами по бокам от капота и высоким антикрылом на корме. Эффектный аэродинамический обвес скроили с прицелом на повышение максимальной скорости в гонках, с ним Charger Daytona впервые в истории NASCAR сумел разогнаться свыше 200 миль/ч (322 км/ч). Дорожная версия была выпущена тиражом 503 экземпляра (не считая более растиражированного корпоративного клона Plymouth Superbird 1970 года). Позже имя Daytona использовалось только для спецверсий дорожных моделей, у нынешнего Чарджера, что выпускается аж с 2005 года, их было три, а теперь представлена первая и последняя с многообещающей приставкой King, то бишь «король».

Charger King Daytona сделан на базе регулярной широкофюзеляжной версии SRT Hellcat Redeye Widebody и помимо ретроспективного декора отличается от неё более мощным 6,2-литровым компрессорным V8 HEMI: отдача повышена с 808 до 818 л.с., коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», ведущие колёса — задние.

Уникальный декор — это насыщенный оранжевый цвет кузова Go Mango, двухцветная корма, памятные наклейки и шильдики, 20-дюймовые колёса Satin Carbon Warp Speed, оранжевые тормозные суппорты. В салоне — оранжевая прострочка в кожаной обивке (наппа/алькантара), декоративные вставки из углепластика и замшевый потолок. В комплектацию входит высококлассная аудиосистема Harman Kardon и прозрачный люк с электроприводом.

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Dodge выпустит только 300 экземпляров Charger King Daytona, реализацией которых займутся избранные дилеры, цена пока не объявлены. На следующей неделе будет представлена шестая модель из серии Last Call, а последняя, седьмая, дебютирует в начале ноября в рамках тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе.

Корпорация Stellantis, которой принадлежит марка Dodge, не называет точных дат окончания выпуска бензиновых Charger и Challenger, но в конечном итоге им на смену придут электрические преемники, анонсированные в прошлом месяце эффектным концептом Dodge Charger Daytona SRT.

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1 комментарий
15.09.2022 22:50
Rider

818 л.с. - то что нужно ему)))

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