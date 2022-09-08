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  • Повеселиться напоследок: представлены спецверсии Swinger двух уходящих моделей Dodge

Повеселиться напоследок: представлены спецверсии Swinger двух уходящих моделей Dodge

08.09.2022 139 0 0

Марка Dodge выкатила ещё две лимитированные новинки из прощальной серии Last Call, посвящённой скорому окончанию выпуска культовых бензиновых моделей Charger и Challenger. Имя Swinger отсылает к спортивным версиям купе Dodge Dart конца 60-х — начала 70-х.

 

В середине августа марка Dodge, входящая в состав корпорации Stellantis, объявила о том, что 2023 модельный год станет последним для бензиновых моделей Charger и Challenger, им на смену придут электрические, анонсированные эффектным концептом Dodge Charger Daytona SRT. В знак уважения к заслугам и славе бензиновых Charger и Challenger марка Dodge затеяла прощальную серию Last Call (переводится на русский как «последняя возможность» или «последний звонок»), состоящую из семи ретроспективных спецверсий, посвящённых знаковым для марки моделям из прошлого. В рамках серии Last Call уже дебютировали купе Dodge Challenger Shakedown и седан Dodge Charger Super Bee, а теперь встречаем дуэт Dodge Challenger R/T Scat Pack Swinger и Dodge Charger R/T Scat Pack Swinger.

Dodge Dart Swinger 1970 модельного года позиционировался как масл-кар для начинающих — мол, много мощности в компактном кузове (и это при габаритной длине под 5 м) за небольшие деньги. Карбюраторный 5,6-литровый V8 под капотом выдавал 279 л.с.
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Dodge Dart Swinger 1970 модельного года позиционировался как масл-кар для начинающих — мол, много мощности в компактном кузове (и это при габаритной длине под 5 м) за небольшие деньги. Карбюраторный 5,6-литровый V8 под капотом выдавал 279 л.с.
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Dodge Dart Swinger 1970 модельного года позиционировался как масл-кар для начинающих — мол, много мощности в компактном кузове (и это при габаритной длине под 5 м) за небольшие деньги. Карбюраторный 5,6-литровый V8 под капотом выдавал 279 л.с.
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Слово Swinger имеет в английском языке много трактовок, наименее скабрезные из которых — «жизнелюб» и «весельчак». В арсенале Dodge имя Swinger появилось в 1969 году для обозначения спортивной версии купе Dart с мотором V8, причём впоследствии для Swinger было предложено много ярких до неприличия образов, вроде кислотно-зелёного, который отчасти воспроизвели на одноимённых прощальных версиях Charger и Challenger.

Dodge Challenger R/T Scat Pack Swinger
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Dodge Challenger R/T Scat Pack Swinger
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Dodge Challenger R/T Scat Pack Swinger
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Как можно понять из полных названий представленных новинок, за их основу вяли регулярные версии Scat Pack обеих моделей, причём в широкофюзеляжных кузовах Widebody. Никаких технических изменений не заявлено, то есть под капотами — стандартный 6,4-литровый V8 HEMI (492 л.с. и 644 Нм) в паре с 8-ступенчатым «автоматом», ведущие колёса — задние.

Dodge Charger R/T Scat Pack Swinger
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Dodge Charger R/T Scat Pack Swinger
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Dodge Charger R/T Scat Pack Swinger
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Особенности спецверсий Swinger — это двухтоновая окраска кузова (помимо зелёных цветов можно выбрать белый), памятные шильдики и надписи, старомодный воздухозаборник на капоте купе Challenger (седану Charger оставили стоковый), 20-дюймовые колёса Gold School, чёрные 6-поршневые тормозные суппорты Brembo, чёрный спойлер на крышке багажника, кресла с комбинированной обивкой алькантара/наппа и зелёной прострочкой (такая же прострочка используется в отделке дверей и передней панели), вставки под дерево на передней панели и центральном тоннеле.

Dodge выпустит по 1000 экземпляров Charger и Challenger в исполнении Swinger, цены пока не объявлены. Еще две спецверсии уходящих моделей Dodge будут представлены в сентябре, а финальную седьмую модель из линейки Last Call покажут в начале ноября в рамках тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе.

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