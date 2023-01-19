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Chrysler 300S с моторами V8 и V6 будет выпущен лимитированным тиражом

19.01.2023 198 0 0

Американская марка продолжает прощаться с актуальным большим седаном: партия финальной серии 300C была распродана, в скором времени наступит очередь 300S.

Бренд Chrysler принадлежит автогиганту Stellantis. Актуальная модельная линейка американской марки довольно скромная: она насчитывает всего две модели – минивэн Pacifica и полноразмерный седан 300, причём «четырёхдверку» совсем скоро отправят в отставку. Предполагается, что преемник «трёхсотого» появится в линейке Chrysler не раньше 2026 года.

На фото: Chrysler 300S

Продажи модели в Штатах заметно упали в 2020-м: тогда дилеры сумели реализовать всего 16 653 экземпляра, что на 43% меньше, чем годом ранее. По итогам следующего года результаты остались примерно на том же уровне, клиенты купили 16 662 седана (+0,1%). За первые три квартала прошлого года Chrysler 300 разошёлся тиражом в 11 757 единиц, что на 19,6% меньше, чем в январе-сентябре 2021-го.

Ранее сообщалось о том, что история нынешнего Chrysler 300 будет завершена с помощью выпуска так называемой «прощальной» серии 300С 2023 модельного года. Производитель выпустил всего 2200 таких машин, из них 2000 экземпляров были распроданы в США, оставшиеся 200 седанов разошлись по клиентам в Канаде. Спецверсия с 492-сильным мотором V8 HEMI объёмом 6,4 литра была представлена в сентябре прошлого года.

На фото: салон Chrysler 300S

Теперь сайт MoparInsiders сообщает о том, что Chrysler намерен выпустить 300S текущего модельного года ограниченным тиражом: предполагается, что производитель решил дать американцам ещё один последний шанс купить большой седан с двигателем V8. Ожидается, что в оснащение новой финальной версии войдут расширенный комплекс водительских ассистентов, подогрев и вентиляция передних кресел, а также рулевое колесо с подогревом.

По данным издания, в общей сложности спецверсию Chrysler 300S ограничат 2300 машинами. Из них 1450 экземпляров, вероятно, придётся на заднеприводные версии со стандартным двигателем V8 HEMI объёмом 5,7 литра. Его мощность составляет 368 л.с., а максимальный крутящий момент – 534 Нм. Он идёт в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

На фото: спецверсия Chrysler 300C
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На фото: спецверсия Chrysler 300C
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На фото: спецверсия Chrysler 300C
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Предполагается, что оставшиеся 850 экземпляров финальной партии Chrysler 300S придутся на версии с 300-сильным двигателем V6 Pentastar объёмом 3,6 литра (358 Нм). Такая версия значительно уступает по динамике: на разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) ей нужно 7,1 секунды. Для сравнения, версии 300S с 5,7-литровым V8 на это упражнение требуется 5,3 секунды, а спецверсии 300С с 6,4-литровым двигателем – 4,3 секунды.

Предзаказы на Chrysler 300S с V8 и V6 2023 модельного года пока не стартовали. По предварительной информации, стартовая цена версии с более мощным двигателем на домашнем рынке будет равна 50 975 долларам, а за вариант с младшим мотором попросят не менее 43 750 долларов. Кстати, стоимость спецверсии 300С с 492-сильным V8 составляла 56 595 долларов.

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