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  • Chrysler выпустит прощальную серию 300C: 492-сильный мотор V8 и 4,3 секунды почти до «сотни»

Chrysler выпустит прощальную серию 300C: 492-сильный мотор V8 и 4,3 секунды почти до «сотни»

14.09.2022 86 0 0

Тираж финальной партии седана американской марки будет распродан в США (2000 экземпляров) и Канаде (200 единиц).

 

Бренд Chrysler сейчас входит в состав автогиганта Stellantis, который был образован в начале прошлого года за счёт слияния французской группы PSA и итало-американского концерна FCA (теперь «старые» названия не используются). На сегодняшний день у марки Chrysler весьма скромная линейка, которая включает в себя несколько модификаций минивэна Pacifica и полноразмерного седана 300. Причём «четырёхдверка» скоро покинет модельный ряд.

Продажи Chrysler 300 в Штатах ощутимо сократились в течение «ковидного» 2020 года: тогда дилеры реализовали 16 653 экземпляра, что на 43% меньше, чем годом ранее. По итогам следующего года результаты остались практически на том же уровне, клиенты купили 16 662 седана (+0,1%). А в текущем году у модели ощутимый минус: за первое полугодие модель разошлась тиражом в 7582 шт., что на 31,5% меньше, чем в январе-июне 2021-го.

На фото: Chrysler 300C (прощальная версия)

Завершить историю Chrysler 300 производитель решил с помощью «громкого финального аккорда»: прощальной серии 300С 2023 модельного года. С конвейера сойдёт 2000 машин, предназначенных для продажи в США, ещё 200 экземпляров рассчитаны на канадский рынок.

У спецверсии будет несколько особенностей во внешности: такой 300С снабдили чёрной решёткой радиатора с красно-бело-синим шильдиком модели в верхнем левом углу. Ещё у модели есть чёрного цвета рамки вокруг головной оптики и задних фонарей. Автомобили прощальной серии выполнят в трёх вариантах цвета кузова: чёрном, красном и белом. Автомобиль получил 20-дюймовые кованые колёсные диски, а также красные четырёхпоршневые тормозные суппорты Brembo. Звук работы двигателя можно регулировать.

Есть отличия и в интерьере Chrysler 300С: так, кресла отделаны чёрной кожей с серебристой прострочкой. На передних сиденьях с подогревом и вентиляцией виден фирменный знак с названием модели. В оформлении использованы элементы из углеродного волокна. У рулевого колеса тоже есть функция подогрева, кроме того, модель оснастили стереосистемой с 19 динамиками.

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Прощальная серия Chrysler 300С оснащается 492-сильным мотором HEMI V8 объёмом 6,4 литра, его максимальный крутящий момент составляет 644 Нм. Отметим, у обычного «трёхсотого» 368-сильный HEMI V8 объёмом 5,7 литра (534 Нм). Двигатель работает в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) автомобилю нужно 4,3 секунды. Максимальная скорость равна 257 км/ч. Сейчас дилеры марки собирают заказы, стартовая цена спецверсии составляет 55 тыс. долларов.

Напомним, в дальнейшем у большого седана появится преемник, вероятно, у него будет полностью электрическая «начинка». Однако его ещё придётся подождать: ранее стало известно, что новая серийная модель марки появится ближе к 2025 году. Вероятно, в роли новинки выступит серийный автомобиль, созданный на основе концепта электрического кроссовера Chrysler Airflow (был представлен в январе текущего года).

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