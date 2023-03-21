Инфернальный Dodge Challenger SRT Demon 170: свыше 1000 л.с. и рекордное ускорение

Dodge Challenger SRT Demon 170 стал финальным аккордом прощальной серии Last Call (переводится на русский как «последняя возможность» или «последний звонок»), посвящённой скорому окончанию выпуска культовых бензиновых моделей Charger и Challenger. В рамках этой серии в августе и сентябре прошлого года дебютировали Challenger Shakedown, Charger Super Bee, Challenger и Charger R/T Scat Pack Swinger, Charger King Daytona и Challenger Black Ghost. Последнюю модель серии Last Call планировалось показать в ноябре в рамках тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе, но из-за сложности проекта и пресловутого глобального дефицита комплектующих премьера состоялась только 20 марта.
Задумывался Challenger SRT Demon 170 ещё в разгар пандемии COVID-19 — тогда несколько десятков руководителей и ключевых инженеров Dodge собрались в относительно безопасных условиях на парковке, чтобы обсудить дальнейшие планы. В ходе мозгового штурма родилась идея сделать самый совершенный и самый потрясающий Challenger, и вот он перед нами. «Сто семидесятый» — это эволюция гражданской дрэговой версии Challanger SRT Demon, представленной в 2017 году и выпущенной тиражом 3300 экземпляров, цифра 170 отсылает к заводскому индексу C170 двигателя V8 Hellephant и крепости этанола в единицах пруф (по-нашему — это примерно 85 градусов).
Под капотом Challenger SRT Demon 170 установлен не 7,0-литровый мотор Hellephant, а доработанный по схожему рецепту компрессорный 6,2-литровый V8 HEMI: при работе на топливе Е85 (15% бензина, 85% этанола) он выдаёт максимальные 1039 л.с. при 6500 об/мин и 1281 Нм при 4200 об/мин. При работе на топливе Е10 (90% бензина, 10% этанола) отдача снижается до 912 л.с. и 1098 Нм, но это всё равно больше, чем было у Демона образца 2017 года (852 л.с. и 1044 Нм). На щитке приборов есть индикатор, показывающий процент этанола в топливе, полная отдача доступна, если этанола более 65%.
Разработчики утверждают, что от исходного V8 HEMI остались, по сути, только блок и распредвал, а всё остальные компоненты новые, причём при их подборе и тестировании несколько двигателей просто разрушились — работа буквально кипела! Двигатель в Challenger SRT Demon 170 имеет новый приводной нагнетатель с увеличенным с 2,7 до 3,0 л объёмом (давление наддува выросло на 40%), более производительные топливные форсунки, новые головки блока, более жаропрочные клапаны, более выносливые подшипники и шпильки, усиленные поршни и шатуны, оптимизированные под работу на спирте свечи и многое другое.
К двигателю пристыкован усиленный 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», все компоненты трансмиссии тоже усилены — кардан, полуоси, подшипники, дифференциал. Подвеска с регулируемыми амортизаторами Bilstein оптимизирована для дрэг-рейсинга (установлены относительно «мягкие» пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости), спереди установлены облегчённые тормозные механизмы Brembo. Колёса — алюминиевые либо композитные (алюминиевая ступица, углепластиковый обод), шины — относительно высокопрофильные Mickey Thompson ET Street размерности 245/55 R 18 спереди и 315/50 R 17 сзади.
В меню мультимедийной системы зашита масса настроек софта и «железа» для достижения наилучших результатов на треке. Помнится, «первому» Демону запретили участие в профессиональных гонках, потому что он оказался слишком быстрым, но сегодня все проблемы NHRA (американская Национальной ассоциация хот-родинга) улажены, и Dodge готов снабдить Challenger SRT Demon 170 всей необходимой экипировкой для участия в профессиональном дрэг-рейсинге, в том числе каркасом безопасности и тормозным парашютом. Паспортные динамические характеристики Challenger SRT Demon 170 зафиксированы как раз NHRA: разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 1,66 с, проезд четверти мили (402 м) — 8,91 с, скорость на выходе из четверти мили — 243 км/ч. Перегрузка на ускорении может достигать 2,004g.
К внешним особенностям Challenger SRT Demon 170 относятся купированный для снижения массы обвес Widebody без расширителей передних колёсных арок, новая форма воздухозаборника на капоте, жёлтый глаз на эмблеме Демона, памятные таблички и шильдики. К машине прилагается ящик с подарками, где покупатель найдёт в том числе сервиз для распития виски…
Минимальная цена Dodge Challenger SRT Demon 170 составляет 96 666 долларов без доставки, за счёт опций она может быть значительно увеличена: можно, например, вместо стандартного салона с единственным обитым тканью креслом водителя выбрать «полный фарш» с кожаной отделкой и крутой аудиосистемой Harman Kardon с 18 громкоговорителями. Для хранения машины есть фирменный тканевый чехол с нарисованными на нём эмблемами Демона, окнами, светотехникой и выхлопными трубами.
Dodge планирует выпустить не более 3300 экземпляров Challenger SRT Demon 170 до 31 декабря текущего года — 3000 экземпляров предназначены для США, 300 — для Канады. Фактический тираж может оказаться меньше 3300 шт. из-за узких мест в производстве. Продлевать выпуск на следующий год марка Dodge не намерена, в этом году история бензиновых Charger и Challenger завершится, на смену им придёт полностью электрический масл-кар.
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