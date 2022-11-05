Быстрые машины покупают для того, чтобы быстро ездить. А чтобы ездить максимально быстро, нужно ездить по прямой. Эти прописные истины особенно хорошо понимают в Америке – стране, которая, собственно, и подарила миру дрэг-рейсинг. Там действует старейшая и крупнейшая в мире ассоциация, организующая гонки на четверть мили, и каждый уважающий себя обладатель быстрой машины может принять участие в соревнованиях на многочисленных трассах. Но несколько лет назад что-то пошло не так: обладателям самых быстрых серийных машин... запретили участвовать в гонках. Почему дорожные и абсолютно заводские машины оказались под запретом?

На самом деле, странная история могла бы и не случиться, если бы автопроизводители не делали свои машины все безумнее и безбашеннее. Но в погоне за рекордами они неожиданно уперлись в потолок. Фактически все началось тогда, когда на дороги вышел Dodge Challenger SRT Demon – то есть, в 2017 году.



Dodge Challenger SRT Demon 2017–2018

В Dodge создавали Demon как единоличного короля дрэг-стрипов. Для этого американцы комплексно доработали машину. Увеличение рабочего давления приводного компрессора с 0,8 до 1 бара – лишь самый кончик айсберга. Чтобы мотор дышал полной грудью, ему дали новый впуск увеличенного объема и капот с гигантским воздухозаборником Air-Grabber. На такой объем воздуха нужно больше топлива, так что вместо одного топливного насоса в Demon поставили два. Трансмиссию не оставили без внимания: стальной кардан стал толще, а задний редуктор – прочнее. Все это позволило переварить мощность мотора с усиленной поршневой и доработанными системами впрыска и смазки. Мощность Demon на обычном топливе с октановым числом до 100 составляет 808 лошадиных сил, а на гоночном топливе с октановым числом свыше 100 поднимается до 850 лошадиных сил. Штатными шинами для Demon стали полуслики, сертифицированные и для дрэг-стрипа, и для дорог общего пользования. Кстати, штатно в машине не было ни шумоизоляции, ни аудиосистемы, ни обшивки багажника, ни пассажирских сидений. Переднее правое кресло и задний диван требовали доплаты по доллару за каждое, ну а за более серьезные деньги можно было добавить и других опций.



Dodge Challenger SRT Demon 2017–05.2018​

Результат получился ошеломляющим. На старте Demon обеспечивал водителю перегрузку в 1,8g – самую высокую среди серийных машин. Первую сотню автомобиль набирал за 2,3 секунды, а заветный «квотер» (четверть мили) проходил за 9,65 секунды. Еще одним «побочным» рекордом стал отрыв передних колес от земли при старте – автомобиль проезжал так первые 89 сантиметров, что отметили в Книге рекордов Гиннесса. Для машины, которая стоила 85 тысяч долларов, все это было просто запредельно: суперкары, сравнимые по динамике, стоили в разы, а то и на порядок дороже.



Dodge Challenger SRT Demon

Но триумфальное появление Dodge Demon было слегка подпорчено заявлением NHRA – National Hot Rod Association, организации, регламентирующей гонки по прямой в США. В ассоциации заявили, что Demon не может принимать участие в официальных гонках, причем по самой странной причине: он был слишком быстрым!

Dodge Challenger SRT Demon 2017–05.2018

Чтобы осознавать важность заявления NHRA, стоит понимать, что это за контора. Основанная в 1951 году, NHRA (это можно перевести как Национальная ассоциация Хот-роддинга, что не совсем верно передает ее сущность) за десятилетия превратилась в компанию, контролирующую и регламентирующую дрэг-рейсинг в США и Канаде. По заявлению самой ассоциации, она является крупнейшей в мире по числу зарегистрированных пилотов – их в ней состоит более 40 тысяч. Под контролем NHRA находятся правила проведения гонок по прямой, контроль их соблюдения, а также организация и проведение самих гонок на официальных трассах по всей стране. Американцы справедливо рассудили, что желание гоняться – это нормальная потребность, и чтобы перенести гонки с улиц на закрытые трассы, нужно обеспечить доступ к ним для всех желающих. Но вместе с силой приходит и ответственность – и именно в ее границы уперся Dodge Demon.



Dodge Challenger SRT Demon 2017–05.2018

Причина, по которой Dodge оказался под запретом, действительно связана со скоростью. Но проблема была не в том, что он был слишком быстрым, а в том, что он, по мнению NHRA, был недостаточно безопасным! Точнее, не он, а все серийные автомобили, которые могли пройти четверть мили быстрее 10 секунд. Дело в том, что NHRA установила минимальный лимит времени для серийных автомобилей: до 2012 года он составлял 11,5 секунд, а в 2012 году его сократили до 9,99 секунды, при этом скорость на выходе с квотера не должна была превышать 135 миль в час – то есть, 217 км/ч. По мнению Ассоциации, серийные машины, превосходящие эти лимиты, не могли обеспечить достаточную безопасность своим пилотам, а самим пилотам требовалась дополнительная подготовка. Поэтому для участия в гонках автомобиль нужно было доработать, а пилоту – получить лицензию соответствующего класса.



Dodge Challenger SRT Demon 2017–2018​

При этом список требуемых доработок был значительным. В частности, на серийный автомобиль могла потребоваться установка каркаса безопасности, страховочного троса для кардана на случай его обрыва, защитных сеток на окна и аварийного выключателя массы, а для гонщика – шлем и огнеупорный комбинезон. Да что говорить: если бы Demon был еще на десяток миль в час быстрее, по правилам ему могли бы вменить и установку тормозного парашюта!



Dodge Challenger SRT Demon 2017–05.2018

Теперь становится понятно, что ограничения, наложенные NHRA, для водителей в США были вполне реальными. И хотя в Dodge не постеснялись сделать из проблемы рекламу, откровенно заявив: «Demon – запрещен NHRA, потому что он слишком быстрый», проблемы с запретом на гонки это не решало. Само собой, Demon был не единственным «запретным» автомобилем, он лишь стал лакмусовой бумажкой, напомнившей о существовании ограничений. В момент его появления даже ходили слухи, что в Dodge «психанули» и создали его в том числе для того, чтобы надрать зад Tesla Model S P100D, которые бесшумно объезжали многолитровые масл-кары на квотере. Помимо Demon, под запрет попадали все машины, выезжающие из 10 секунд до сотни: например, McLaren P1, Porsche 918, Bugatti Veyron, а затем и Bugatti Chiron, и Tesla Model S Plaid, и Lucid Air Dream Edition Performance.



McLaren P1 2013–15 1 / 4 McLaren P1 2013–15 2 / 4 McLaren P1 2013–15 3 / 4 McLaren P1 2013–15 4 / 4

Porsche 918 Spyder 2014–15 1 / 6 Porsche 918 Spyder 2014–15 2 / 6 Porsche 918 Spyder 2014–15 3 / 6 Porsche 918 Spyder 2014–15 4 / 6 Porsche 918 Spyder 2014–15 5 / 6 Porsche 918 Spyder 2014–15 6 / 6

Bugatti Veyron 2014 1 / 7 Bugatti Veyron 2014 2 / 7 Bugatti Veyron 2014 3 / 7 Bugatti Veyron 2014 4 / 7 Bugatti Veyron 2014 5 / 7 Bugatti Veyron 2014 6 / 7 Bugatti Veyron 2014 7 / 7

Bugatti Chiron 2016–н.в. 1 / 6 Bugatti Chiron 2016–н.в. 2 / 6 Bugatti Chiron 2016–н.в. 3 / 6 Bugatti Chiron 2016–н.в. 4 / 6 Bugatti Chiron 2016–н.в. 5 / 6 Bugatti Chiron 2016–н.в. 6 / 6

Tesla Model S Plaid 2021–н.в. 1 / 6 Tesla Model S Plaid 2021–н.в. 2 / 6 Tesla Model S Plaid 2021–н.в. 3 / 6 Tesla Model S Plaid 2021–н.в. 4 / 6 Tesla Model S Plaid 2021–н.в. 5 / 6 Tesla Model S Plaid 2021–н.в. 6 / 6

Lucid Air Dream Edition 2021–н.в. 1 / 4 Lucid Air Dream Edition 2021–н.в. 2 / 4 Lucid Air Dream Edition 2021–н.в. 3 / 4 Lucid Air Dream Edition 2021–н.в. 4 / 4

Впрочем, способ обойти ограничения все же был, причем довольно банальный. Ведь «запретным» автомобилям не запрещали выезд на гоночную трассу. Достаточно было лишь... не ехать на все деньги, чтобы не выезжать из заветных 9,99 секунды! Отпусти педаль в середине квотера – и тебя не выгонят с трассы и не запретят въезжать на нее до конца гоночного дня. О такой «фишке» писали зарубежные издания – например, Teslarati рассказывали о таком трюке водителей Tesla, а Jalopnik – о владельцах Dodge Demon. Современные проблемы требуют современных решений, знаете ли...



Dodge Challenger SRT Demon 2017–05.2018

С 2017 года утекло много воды: Demon уже выбрал свой тираж в 3300 экземпляров и ушел с конвейера, ожидаемо не получив наследника, а быстрых машин становилось все больше. Однако до 2022 года NHRA оставалась непреклонна в своих принципах: слишком быстрые машины – небезопасные машины. И только 1 марта 2022 года, спустя 10 лет после предыдущих правок, американцы в очередной раз пересмотрели требования к серийным автомобилям.



Dodge Challenger SRT Demon 2017–2018

Весной этого года лимит времени для прохождения четверти мили для серийных машин сократили с 9,99 до 9 секунд ровно, а максимальную скорость на выходе с квотера подняли со 135 до 150 миль в час. То есть, Dodge Demon, который еще в 2017 году проходил четверть мили за 9,65 секунды, набирая на выходе 140 миль в час, наконец-то стал полностью легальным только пять лет спустя после своего появления. И тормозной парашют для Dodge Demon теперь стал так же далек, как и каркас безопасности. Посмотрим, как скоро проблема снова станет актуальна: ведь Tesla S Plaid проходит квотер за «опасные» 9,23 секунды, а Rimac Nevera уже нарушает ограничения, промчав четверть мили за 8,58 секунды! А дальнейшее развитие электромобилей вполне сочетается с вечным желанием ездить быстрее.

